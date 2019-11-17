تكنولوجيا: OnePlus تطلق تحديث OxygenOS 10.0.4 لهاتف 7T Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة OnePlus تحديث OxygenOS 10.0.4 لهاتف OnePlus 7T Pro، حيث يصل حجم التحديث 166 ميجابايت تقريباً، ومن المقرر أن يصل التحديث لمستخدمي هاتف OnePlus 7T Pro بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

ويتضمن هذا التحديث عدة تغيرات، بما في ذلك:

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تحسين استهلاك الطاقة.

تحسين استقرار النظام.

إصلاح الأخطاء العامة.

إصلاح مشكلة الشريط الأسود أثناء الشحن أو تشغيل الفيديو.

تحسين اتصال بلوتوث في السيارات.

تحسين ميزة لقطة الشاشة الموسعة.

يضيف تصحيح الأمان لشهر أكتوبر.

ويمكن للمستخدمين الآن التحقق من وصول التحديث إلى الهواتف، كما تشير التوقعات إلى أن التحديث يتوفر أيضاً لمستخدمي الإصدار الخاص من هاتف McLaren Edition.

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