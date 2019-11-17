صفقة اليوم.. احترف العمل على مايكروسوفت إكسل 2019 مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف العمل على مايكروسوفت إكسل 2019 The Complete Microsoft Excel 2019 MOS Certification Exam Training Bundle.

عدد الدورات: 3.

عدد الدروس: 293.

المدة: 40 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل على أحدث إصدار من برنامج مايكروسوفت (إكسل 2019) Excel 2019، أو Excel 365 وإتقان ميزاته الجديدة،كما ستتعلم كيفية استخدام الدوال والصيغ، وإنشاء الرسوم البيانية والمخططات، وكيفية تبسيط وتحليل البيانات والحفاظ على تنظيم البيانات من خلال إدارة مجموعات البيانات الكبيرة مع القوائم والجداول، وكيفية استخدام الفلاتر لتوفير الوقت، بالإضافة إلى احتراف العديد من الطرق التي ستساعدك على تجميع البيانات وتلخيصها بسرعة.

ثم ستنتقل بعد لك إلى المستوى الاحترافي لتتعرف على أدوات إكسل الأكثر قوة وتقدماً، بما في ذلك: (الجداول المحورية) Pivot Tables – التي تعتبر من أهم ميزات برنامج مايكروسوفت إكسل – وPivotCharts، وMacros التي تتيح لك أتمتة المهام الروتينية، وغير ذلك الكثير.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

هذه الحزمة تتضمن الحصول على التحديثات.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1497 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 25 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر برنامج (مايكروسوفت إكسل) Microsoft Excel من أهم الخيارات المتاحة للتعامل مع جداول البيانات، حيث يتيح إنشاء جداول البيانات، وإجراء العمليات الحسابية، واستخدام الدوال والصيغ، وإنشاء الرسوم البيانية والمخططات، وغير ذلك الكثير.

سواء كنت مبتدئًا في استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل، أو لديك الخبرة ولكن تتطلع لتطوير مهاراتك، يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية ( 2019 The Complete Microsoft Excel 2019 MOS Certification Exam Training Bundle) التي تؤهلك لاجتياز اختبار شهادة MOS مع خصم يصل إلى 98% من سعرها المعتاد.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 3 دورات تدريبية، و293 درسًا، وما يصل إلى 40 ساعة من المحتوى لمساعدتك على تطوير مهاراتك في استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل 2019، والتأهل لاجتياز اختبارات شهادة MOS المعتمدة من مايكروسوفت.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1497 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 25 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل على أحدث إصدار من برنامج مايكروسوفت (إكسل 2019) Excel 2019، أو Excel 365 وإتقان ميزاته الجديدة، كما ستتعلم كيفية استخدام الدوال والصيغ، وإنشاء الرسوم البيانية والمخططات، وكيفية تبسيط وتحليل البيانات والحفاظ على تنظيم البيانات من خلال إدارة مجموعات البيانات الكبيرة مع القوائم والجداول، واستخدام الفلاتر لتوفير الوقت، بالإضافة إلى احتراف العديد من الطرق التي تساعدك على تجميع البيانات وتحليلها بسرعة.

ثم ستنتقل بعد لك إلى المستوى الاحترافي لتتعرف على أدوات إكسل الأكثر قوة وتقدماً، بما في ذلك: (الجداول المحورية) Pivot Tables – التي تعتبر من أهم ميزات برنامج مايكروسوفت إكسل – وPivotCharts، وMacros التي تتيح لك أتمتة المهام الروتينية، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على التحديثات، وكذلك الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Introduction to Microsoft Excel 2019 Training

Intermediate Microsoft Excel 2019 Training

Advanced Microsoft Excel 2019 Training

الحصول على الصفقة: من هنا.