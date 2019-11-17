شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا سيبدو حسابك على انستجرام بعد إزالة عدد اللايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور جديدة عن الشكل المنتظر لتطبيق انستجرام بعد إزالة عداد علامات الإعجاب من أسفل الصور المنشورة على التطبيق.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فقد سبق أن أعلن آدم موسري الرئيس التنفيذي لانستجرام أن المنصة ستبدأ في إخفاء عدد علامات الإعجاب على المشاركات هذا الأسبوع، وفي البداية، ستختفي الإعجابات لبعض المستخدمين فقط كاختبار للميزة.

وقال موسيري، "سنقوم باتخاذ القرارات التي أضرت بالعمل التجاري إذا ساعدت في التأثيرعلى الناس وصحتهم"، حيث يختبر انستجرام بالفعل إخفاء علامات الإعجابات في أستراليا والبرازيل وكندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا، والتي بدأت في يوليوالقادم.

الميزة لا تقوم بإخفاء علامات الإعجابات تمامًا، حيث لا يزال بإمكان المستخدمين مشاهدة عدد اللايكات على الصورومقاطع الفيديو الخاصة به، وليس فقط مشاركات من الآخرين.