- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف احتفل الرواد بمحطة الفضاء الدولية بذكرى مهمة أبولو 12 الخمسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية بالمهمة الثانية لهبوط البشر على سطح القمر، وذلك خلال الذكرى الخمسين على إطلاق طاقم أبولو 12.
الاحتفال بذكرى أبولو 12
وكتبت رائدة الفضاء جيسيكا مائير على حسابها بتويتر: "اليوم، في الذكرى الخمسين لإطلاق أبولو 12، نشيد بفرق مراقبة الطيران والدعم الأرضي وكل الذين عملوا وراء الكواليس لتمكيننا من إرسال أول البشر إلى القمر"، مضيفة: "نحن فى ناسا نتطلع إلى العودة إلى القمر فى مهام أرتميس!".
الاحتفال بأبولو 12
وعلى الرغم من أن رواد الفضاء من أبولو 12 لم يعيشوا لرؤية الذكرى الخمسين لرحلتهم، حيث توفي كونراد في عام 1999، وجوردون في عام 2017 وبين في عام 2018، إلا أنه قد أشاد أعضاء طاقم المحطة الفضائية الحاليين بكل الجهود التى كانت وراء المهمة.
الرواد يحتفلون بأبولو 12
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كيف احتفل الرواد بمحطة الفضاء الدولية بذكرى مهمة أبولو 12 الخمسين.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.