شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف احتفل الرواد بمحطة الفضاء الدولية بذكرى مهمة أبولو 12 الخمسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية بالمهمة الثانية لهبوط البشر على سطح القمر، وذلك خلال الذكرى الخمسين على إطلاق طاقم أبولو 12.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فالتحق لوكا بارميتانو، قائد إكسبيديشن 61 من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، برواد ناسا وهم درو مورجان، وكريستينا كوش، وجيسيكا مائير، للاحتفال من خلال ارتداء ملابس كمراقبي الطيران من عصر مهمة أبولو، بما في ذلك قمصان بيضاء.



الاحتفال بذكرى أبولو 12

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وكتبت رائدة الفضاء جيسيكا مائير على حسابها بتويتر: "اليوم، في الذكرى الخمسين لإطلاق أبولو 12، نشيد بفرق مراقبة الطيران والدعم الأرضي وكل الذين عملوا وراء الكواليس لتمكيننا من إرسال أول البشر إلى القمر"، مضيفة: "نحن فى ناسا نتطلع إلى العودة إلى القمر فى مهام أرتميس!".