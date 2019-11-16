سامسونج تحتفل بمرور 10 سنوات على هواتف جالاكسي بباقة خاصة

أعلنت شركة سامسونج يوم الجمعة – احتفالًا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف ذكي من سلسلة (جالاكسي) Galaxy – عن إطلاق باقة المنتجات الجديدة Samsung Galaxy Anniversary Premium Package.

وأوضحت الشركة الكورية في بيان على موقعها أن الباقة الجديدة التي تضم أحدث منتجاتها في علبة واحدة تستهدف الباحثين عن أفضل الهدايا في موسم العطلات. وقالت الشركة: “يتعلق موسم العطلات بالتواصل مع العائلة والأصدقاء والأحباء، وليس هناك طريقة أفضل لإجراء تلك الاتصالات أكثر من أحدث تقنيات سامسونج”.

وتحتوي علبة Samsung Galaxy Anniversary Premium Package على كل من هاتف (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10، والساعة الذكية (جالاكسي ووتش أكتيف2) Galaxy Watch Active2، وأساور إضافية للساعة، وسماعة الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز) Galaxy Buds، وغطاء حماية لهاتف (جالاكسي نوت 10) مصنوع من السيليكون.

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ويبدو أن سامسونج اختارت هذه المنتجات لتكون تشكيلة متجانسة، إذ يمكن إعادة شحن سماعات الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز)، والساعة الذكية (جالاكسي ووتش أكتيف2) لاسلكيًا عن طريق وضعها على ظهر هاتف (جالاكسي نوت10) الذي يدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي.

وقالت سامسونج: إن Samsung Galaxy Anniversary Premium Package سوف تتوفر اعتبارًا من الشهر الحالي في أسواق مختارة. أما السعر فلم يُعلن عنه، ولكن مجموع أسعار المنتجات التي تحويها العلبة يبلغ في الولايات المتحدة نحو 1,400 دولار أمريكي.