شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تختبر نظام إجلاء طاقم مركبة "دراجون" المأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية اختبارا ناريا ناجحا لنظام إجلاء طاقم مركبة "دراجون" المأهولة.

وقال ناطق باسم الشركة فى موقعها على الإنترنت، إن فريقى "سبيس إكس" وناسا يدرسان حاليا نتائج الاختبار ويعملان على إعداد مركبة "دراجون" لاستعراض قدرتها على إنقاذ أفراد طاقمها أثناء الرحلة الفضائية القادمة.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية أطلقت في 2 مارس الماضي مركبة "دارجون" التي حققت رحلة غير مأهولة والتحقت يوم 3 مارس بالمحطة الفضائية الدولية، ثم انفصلت عنها يوم 8 مارس لتهبط بمظلة في المحيط الأطلسي.

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جدير بالذكر أن مركبات "سويوز" الروسية المأهولة هي التي تنقل رواد الفضاء منذ عام 2011 إلى المحطة الفضائية الدولية.

أما شركتا "سبيس إكس" و"بوينج" الأمريكيتان فتستعدان لتصنيع مركبتين مأهولتين جديدتين .