شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف احتفلت ناسا بذكرى رحلة أبولو 12 الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وكالة ناسا الأمريكية بالذكرى السنوية الخمسين لإطلاق أبولو 12 من خلال البث الخاص بها، فهذه هى البعثة الإنسانية الثانية للهبوط على القمر، وقد أقامت ناسا العديد من الفعاليات الحية التي تحتفل بهذه الذكرى المهمة فى تاريخ البشرية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم إطلاق أبولو 12 منذ 50 عامًا اليوم لهبوطها على محيط من العواصف على القمر، حيث قام طاقم الهبوط بيت كونراد وألان بين بأول هبوط لهم على سطح القمر، وظل زميلهم الثالث ديك جوردون في المدار، والتقط صوراً لسطح القمر.

وأحضر كونراد وبين بعض قطع مركبة الهبوط إلى الأرض، إلى جانب حوالي 75 رطلاً من صخور القمر، وعلى عكس الأحداث المحيطة بذكرى أبولو 11 في يوليو السابق مع من تبقى من رواد المهمة، لا يوجد حاليا أي من أفراد طاقم أبولو 12 على قيد الحياة للاحتفال بهذه اللحظة معهم.

فقد توفي كونراد في عام 1999 ، وتوفي جوردون في عام 2017 وتوفي بين في عام 2018، لذلك احتفلت ناسا عبر بث مهمة أبولو 12 للفضاء من خلال إعادة البث الخاص بالمهمة.

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كما عملت ناسا على مقابلة اثنين من رواد الفضاء الدوليين حاليا فى المحطة الدولية، وهما كريستينا كوتش وجيسيكا مائير، على الهواء مباشرة على تلفزيون ناسا.

ويلقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس كلمة عن هذه الذكرى في مركز أميس للأبحاث التابع لناسا في وادي السيليكون بكاليفورنيا، وتريد إدارة ترامب من ناسا الهبوط على البشر المقبلين على سطح القمر في عام 2024، بما في ذلك أول امرأة.

وستشمل العروض المسائية على تليفزيون ناسا على عروض خاصة بمناسبة الذكرى الخمسين، وبثت ناسا TV فيلم وثائقي آخر بعنوان "Apollo 12 - Pinpoint For Science".