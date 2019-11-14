الهاتف Motorola Razr القابل للطي وصل أخيرًا، ويضم شاشة Flex View بحجم 6.2 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - كلنا نتذكر الهاتف Motorola Razr V3 الصدفي الكلاسيكي الذي تم إطلاقه في العام 2004. الآن، في عصر الشاشات القابلة للطي، قامت شركة موتورولا بإعادة إختراع هذا الهاتف وقامت بالكشف عن هاتف Motorola Razr جديد يضم شاشة قابلة للطي بحجم 6.2 إنش في الداخل.

يستخدم الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي الجديد المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB. هذا الهاتف لا يضم سوى كاميرتين، واحدة في الواجهة الخارجية، والأخرى في الداخل، وبالضبط داخل قطع الشاشة.

وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل وعدسة بفتحة 1.7 كما أنها تدعم تقنية التثبت الرقمي للصورة EIS وتأتي مع فلاش LED مزدوج. أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، ولكن من دون فلاش LED، ومع ذلك يمكن إستخدام الشاشة لتضيء وجهك في الظلام.

Advertisements

الشيء القابل للنقاش أكثر في هاتف موتورولا الجديد هو الشاشة القابلة للطي. هذه الشاشة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9 وبدقة 2142×876 بكسل وتُطلق عليها الشركة الإسم التجاري Cinemavision. هناك شاشة Quick View أخرى في الواجهة الخارجية للهاتف عبارة عن شاشة OLED بحجم 2.7 إنش وبدقة 800×600 بكسل.

الشيء الجيد في الشاشة الثانوية هو أنها تتيح لك إستخدام الهاتف دون فتحه مع إمكانية الوصول إلى جميع الميزات المهمة تقريبًا مثل المكالمات، وإلتقاط صور السلفي، وإيقاف وتشغيل بعض الإعدادات الأساسية والتحدث إلى المساعد الرقمي Google Assistant.

الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد يضم بطارية بسعة 2510mAh تدعم تقنية الشحن السريع 15W TurboPower، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع جميع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل الضرورية.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم عرض الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد باللون الأسود فقط، ومن المتوقع أن يُكلف 1500 دولار أمريكي على الرغم من حقيقة أن شركة موتورولا لم تؤكد لنا حتى الآن السعر وتاريخ الإطلاق الفعلي للهاتف.