شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لتقديم مراجعة للحسابات البنكية العام المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة جوجل لتقديم مراجعة للحسابات البنكية داخل تطبيق Google Pay، وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال، حيث سيتم تقديم مشروع Cache، في أقرب وقت العام المقبل، بالشراكة مع Citigroup واتحاد ائتماني صغير لجامعة ستانفورد، فيما تقول جوجل إن الحسابات سيتم تصنيفها مسبقًا على أنها قادمة من هذه البنوك، والتي ستتعامل مع الخلفية المالية والامتثال التنظيمي.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فأخبر المدير التنفيذي لجوجل أن المبادرة تهدف إلى "مساعدة المزيد من الناس على القيام بالأشياء بطريقة رقمية عبر الإنترنت، وأشار إلى أنه يمكن استخدام الخدمة لتقديم برامج بطاقات الولاء، حيث يلاحظ المنشور أيضًا أن فحص الحسابات يحتوي على كمية هائلة من البيانات القيمة حول إنفاق المستهلكين، بالإضافة إلى معلومات حول مقدار ما يكسبه الناس.

وعلى الرغم من ذلك، سرعان ما ادعت جوجل أنها لن تبيع التحقق من بيانات الحساب المالية للمعلنين، وأضافت أنها لا تستخدم حاليًا بيانات Google Pay لأغراض الدعاية.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى مهتمة بشكل متزايد بالدفع إلى الخدمات المالية، ففي وقت سابق من هذا العام، أطلقت أبل بطاقة ائتمان، وهي Apple Card، بالشراكة مع Goldman Sachs، وأعلن فيس بوك عن Libra، وهي عملة مشفرة يحاول إطلاقها مع مجموعة من شركات التكنولوجيا والتمويل الأخرى، كما أعلن فيس بوك عن Facebook Pay ، وهي خدمة لإرسال الأموال عبر الشبكات الاجتماعية للشركة وتطبيقاتها.