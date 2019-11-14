شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3.2 مليون تحميل لتطبيق ديزنى بلس خلال أول 24 ساعة من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب مرور 24 ساعة فقط من إطلاقه الرسمي في 12 نوفمبر، تم تحميل تطبيق Disney Plus للأجهزة المحمولة 3.2 مليون مرة، وفقًا لشركة الأبحاث Apptopia، وبحسب التقرير كان حوالي 89٪ من التنزيلات في الولايات المتحدة، مع 9٪ في كندا و2٪ في هولندا (الدول الثلاث الأولى التي يتوفر بها Disney Plus)، وذلك بحسب موقع variety الأمريكى.

لكن عقب التحميل الكبير للتطبيق، واجه بعض المشاكل، حيث واجه المستخدمون مشكلة عدم القدرة على تسجيل الدخول، ووفقًا لتقديرات Apptopia، أمضى مستخدمي Disney Plus في جميع أنحاء العالم مجتمعة 1.3 مليون ساعة في بث الخدمة - أكثر من إجمالي المشاهدة من خلال تطبيقات Amazon Prime Video وRoku في البلدان الثلاثة التي يتوفر بها Disney Plus.

جدير بالذكر يوجد تطبيق Disney Plus حاليًا في المرتبة الأولى في متجر App Store في الولايات المتحدة وكندا، بينما يحتل المرتبة الثانية في هولندا.