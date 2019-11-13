نظارة 3 Spectacles من سناب شات.. إليك المواصفات والمميزات والسعر

أطلقت شركة سناب Snap يوم أمس الجيل الثالث من نظارتها الذكية (Spectacles 3) لتتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو، والتقاط الصور، وتطبيق تأثيرات ثلاثية الأبعاد جديدة عليها ثم نشر هذا المحتوى على (سناب شات) Snapchat، أو شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

على عكس الإصدارين السابقين من نظارة Spectacles؛ يقدم الجيل الثالث Spectacles 3 واقع معزز مُطور، وميزات ثلاثية الأبعاد جديدة بمساعدة مستشعر عمق جديد. بفضل هذه التقنية يمكنك التقاط الصور وتحويلها إلى صور ثلاثية الأبعاد وصور متحركة GIF.

تتوافر نظارة Spectacles 3 حصريًا على متجر نظارات سناب على الإنترنت، وبالرغم من أنها تأتي مع تصميم جديد مذهل، إلا أن سعرها أعلى بكثير حيث يصل إلى 380 دولارًا بدلًا من 150 أو 200 دولارِِ للإصدارين السابقين على التوالي.

يقول (مات هانوفر) Matt Hanover من فريق Snap Lab: “إن التغييرات في نظارة Spectacles 3 مناسبة للجمهور المستهدف وهم: عشاق الموضة وصناع المحتوى الذين يستمتعون بالأدوات الإبداعية الجديدة”. ولعل هذه طريقة ذكية من الشركة لتجنب القضاء على الإصدارات السابقة من النظارة التي مازالت معروضة، ما يتيح للشركة بيع كل إصدار بسعر مختلف لتعويض أكبر قدر من استثماراتها في هذا المشروع.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع The Information يوم الإثنين الماضي، فإن شركة Snapchat تعمل بالفعل على إصدار رابع من نظارات Spectacles سيدعم الواقع المعزز المدمج، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة إبداعاتهم مباشرة من خلال النظارات بأنفسهم، بدلاً من الهاتف.

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إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول نظارة Spectacles 3 الجديدة من سناب شات:

التصميم:

تأتي نظارة Spectacles 3 بتصميم من المعدن بدلاً من البلاستيك في بعض الإصدارات السابقة، وتبدو أكثر أناقة وقيمة من ذي قبل، ولكنها ليست بفخامة النظارات الشمسية ذات الأسعار المشابهة التي تصنعها ماركات الأزياء.

من السهل جدًا توصيلها بهاتفك، كل ما عليك فعله هو أضافتها داخل تطبيق Snapchat وخلال بضع دقائق فقط يمكنك البدء في التسجيل، يوجد زران على جانبي الإطار يمكنك النقر عليهما لتسجيل الفيديو، أو التقاط صور ثلاثية الأبعاد.

إلى جانب التصميم ستجد مستشعر عمق جديد لمساعدة النظارات في التعرف على أماكن الأشجار والصخور والأشخاص والأشياء الأخرى، وهو ما يمنح الصور الثلاثية الأبعاد عمقًا جديدًا لصور الأشخاص، وذلك بالسماح بإمالة الصورة إلى الجانب لرؤية المزيد.

النظارات مثل النظارات الشمسية العادية، مع وجود كاميرتين عليها وشريط معدني يصل بينهما، وهو ما يمكن اعتباره النقطة السلبية في التصميم، ولكنه يلزم التأكد من أن الكاميرات موجودة على الخط نفسه لالتقاط المشهد ذاته.

الأداء:

تُخزن الصور بدقة 1728 × 1728 بكسلًا، وتسجل مقاطع الفيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية وبدقة 1216 × 1216 بكسلًا. كما يوجد أربعة ميكروفونات مضمّنة في Spectacles 3 من أجل جودة الصوت في مقاطع الفيديو التي تُسجلها.

يمكنك التقاط 70 مقطع فيديو أو أكثر من 200 صورة خلال شحنة واحدة، كما يمكن لسعة التخزين التي تصل إلى 4 جيجابايت حفظ ما يصل إلى 100 فيديو، أو 1200 صورة، وهو ما يعتبر كافياً لتسجيل معظم الأنشطة الخارجية طوال اليوم.

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ليس عليك القيام بأي شيء مختلف عندما تقوم بالتسجيل، مثل الإصدارات السابقة كل ما عليك فعله هو الضغط على الزر الموجود على جانب الإطار لتسجيل مقاطع مدتها 10 ثوانٍ مع الصوت، أو الضغط مع الاستمرار لالتقاط صور. يمكنك أن تطيل فترات تسجيل الفيديو حتى 60 ثانية في كل مرة عن طريق الضغط على الزر في تتابع سريع.

يوجد مصباح LED يضيء للسماح للآخرين بمعرفة أنك تقوم بالتسجيل، كما يوجد مؤشر LED بالداخل حتى تعرف أنت وقت التصوير، ويمكنك ضبطه وتغيير الألوان بحيث تحصل على تنبيه عندما يرسل إليك الآخرون لقطات.

قد ترغب في التسجيل في حقل توجد به أشجار أو كائنات أخرى إذا كنت تريد أن تُظهر تأثيرات البالونات على الأشياء. وهناك فلتر آخر يغير العالم بأكمله ليبدو كما لو كان مغطى بألوان قوس قزح، مع بعض الألوان المطبقة على الكائنات القريبة والكائنات البعيدة.

كل هذا يعني أن لقطاتك ستبدو أكثر متعة، فبدلاً من مجرد تركيب الملصقات والأشياء الأخرى يمكنك تطبيق بعض الفلاتر الجديدة على الأشياء من حولك لحظيًا. ويمكن لمطوري سناب شات إنشاء فلاتر جديدة، مما يعني أنه سيكون هناك دائمًا المزيد من المحاولات، على غرار الطريقة التي تعمل بها أقنعة Snapchat الترفيهية حاليًا.

يمكنك تطبيق التأثيرات بعد تسجيل الفيديو، من خلال فتح تطبيق Snapchat، ثم فتح مقاطع الفيديو التي التقطتها، والضغط على زر القائمة، ثم النقر على خيار(تعديل). سوف يتعرف سناب شات على أنه فيديو ثلاثي الأبعاد، وسيسمح لك بالاختيار من بين ستة فلاتر للواقع المعزز AR filters، وإذا قمت بالتقاط صورة ثلاثية الأبعاد، فما عليك سوى النقر على الزر الثلاثي الأبعاد 3D button لتطبيق التأثير. يجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi أو اتصال خليوي لتطبيق الفلاتر، واعتمادًا على قوة الإشارة، قد يستغرق هذا بعض الوقت.

البطارية والشحن:

لإعادة شحن Spectacles 3 يمكنك وضعها في حقيبة جلدية جذابة قابلة للطي – قد تكون الحقيبة الأنيقة في الواقع هي الجزء الأفضل في هذا الإصدار – يستغرق الشحن الكامل 75 دقيقة، من خلال كبل USB-C يأتي معها.

تأتي Spectacles 3 أيضًا مع عارض واقع افتراضي يشبه Cardboard من جوجل، يتيح لك استعادة اللحظات التي التقطتها كما لو كنت في مكان الالتقاط نفسه.

يمكنك إدخال هاتفك ثم النظر إلى الصور المجسمة من خلال عدسة الكاميرا. كما يمكنك تحميل مقاطع فيديو على YouTube VR180 حتى يتمكن أي شخص لديه نظارات واقع افتراضي من مشاهدتها.