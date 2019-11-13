Twitch تطلق برنامجًا يساعد المبتدئين على بث ألعابهم بسهولة

أعلنت شركة (تويتش) Twitch يوم الثلاثاء عن إطلاق (تويتش إستديو) Twitch Studio، وهو برنامج جديد صُمم لمساعدة المستخدمين الجدد على الدخول في مجال بث الألعاب.

وتتمثل فكرة البرنامج – الذي أصبح الآن متاحًا للتجريب لعموم المستخدمين بعد أن كان متاحًا في نسخة تجريبية مغلقة – في جعل الأمر بسيطًا بالنسبة لشخص جديد في مجال بث الألعاب، وذلك من خلال تقديم عملية إعداد سريعة، وأدوات أخرى لجعل البث يبدو أكثر احترافية، حتى وإن لم يكن لدى المستخدم تجربة بث سابقة.

ويعمل البرنامج على الكشف عن ميكروفون المستخدم، وكاميرا الويب، ودقة الشاشة، ومعدل البت bitrate، وغير ذلك من خلال عملية إعداد موجهة. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من التصميمات، والتراكبات المبدئية، التي ستساعدهم في إضفاء طابع شخصي على المنظر.

وبمجرد بدء البث المباشر على (تويتش)، سيساعد البرنامج أيضًا المستخدمين على التفاعل مع المشاهدين والمجتمع عبر الإنترنت، بما في ذلك: عن طريق التنبيهات المدمجة، وتغذية النشاط، ودردشة تويتش المدمجة.

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وكما أوضحت الشركة سابقًا، فإن الكثير من المستخدمين يحبون بث ما يلعبونه، لكنهم تخلوا عن ذلك لأن العملية كانت صعبة للغاية. ويهدف البرنامج الجديد إلى تخطي هذه العقبة المتمثلة في إعداد عملية البث لأول مرة.

وقالت (تويتش): إن برنامج (تويتش إستديو) متاح حاليًا فقط على أجهزة ويندوز، وليس على أجهزة ماك، أو الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد، وآي أو إس، ولكن هناك خطة لإطلاق البرنامج لهذه الأجهزة مستقبلًا. ومع ذلك، تعمل (تويتش) على دمج البرنامج بصورة أفضل مع وظائفها الأخرى، بالإضافة إلى توفير أدوات تتيح تسهيل الدردشة وإشراك المشاهدين.

يُشار إلى أن إطلاق برنامج تويتش الجديد يأتي بعد أن خسرت الشركة حديثًا عددًا من أشهر المستخدمين لصالح خدمة (ميكسر) Mixer من مايكروسوفت. كما أن شركة جوجل ستسهل عملية البث المباشر إلى يوتيوب من خلال خدمة بث الألعاب Stadia المقرر إطلاقها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.