شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق أول سيارات Model 3 مصنوعة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية عن أول طراز Model 3 من صنعها في الصين في معرض Gigafactory 3 في شنجهاي وبدأت في تقديم اختبار وسائل الإعلام للسيارة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المتوقع أن تركز شركة Tesla على إنتاج الطراز 3 في مصنعها في شنجهاي للسيارات، حيث تدرس إنتاج ما يصل إلى 3000 سيارة أسبوعيًا في العام المقبل، حسبما ذكرت Teslarati مؤخرًا، حيث يعد Shanghai Gigafactory أول مصنع لتجميع Tesla خارج الولايات المتحدة وأول مصنع سيارات أجنبي مملوك بالكامل في الصين.

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يذكر أنه في الشهر الماضي، أكدت شركة صناعة السيارات أنها أنتجت سيارات كاملة في Gigafactory Shanghai كجزء من إنتاجها التجريبي، وقالت تسلا "نحن ننتج بالفعل مركبات كاملة على أساس تجريبي، من الجسم، إلى الطلاء وإلى المكونات الداخلية، في Gigafactory Shanghai".

والإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون موسك مؤخرًا أنه سيكشف النقاب عن شاحنة Tesla الكهربائية الصغيرة التي يطلق عليها اسم "Cybertruck" في 21 نوفمبر في حدث في لوس أنجلوس.