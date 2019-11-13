كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| احتفالا بميلادها الـ50 “Master & Dynamic” تكشف عن سماعات أذن لاسلكية فاخرة

متابعة-سنيار: تحتفل Master & Dynamic بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها، وبهذه المناسبة، قدمت العلامة التجارية السمعية الفاخرة سماعات الرأس اللاسلكية MH40.

مع الحفاظ على التصميم الجمالي المحبب لسماعات MH40 Over-Ear السلكية الأيقونية، تتميز السماعات اللاسلكية الجديدة تماما ببرامج تشغيل مخصصة بحجم 40 مم نيوديميوم وتطورات للمنتجات، بما في ذلك Bluetooth 5.0 و 18 ساعة من عمر البطارية ومجموعة من الميكروفون لتخفيف الضوضاء.

تم تصميم سماعات Master & Dynamic MH40 اللاسلكية فوق الأذن باستخدام مواد ممتازة مثل الألمنيوم المؤكسد خفيف الوزن والقماش المطلي.

منصات الأذن رغوة الذاكرة ملفوفة في جلد الخراف لضمان أقصى قدر من الراحة.

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وتعد الإحداثيات الجغرافية لأحد معالم مدينة نيويورك Grand Central Station، محفورة أسفل وسادة الأذن لسماعات MH40 Over-Ear السلكية الأصلية.

للاحتفال بإطلاق سماعات الرأس اللاسلكية MH40 التي تكلف 299 دولارا وميلادها الـ50، يضيف Master & Dynamic زوجا ثانيا من الإحداثيات على كوب الأذن الخارجي لجهاز MH40 اللاسلكي.

يتميز كل زوج بواحدة من عشرة مناطق ثقافية ساخنة من جميع أنحاء العالم، وتمثل هذه الإحداثيات الجديدة بعض الأماكن المفضلة للعلامة التجارية في جميع أنحاء العالم.

مع مراعاة التصميم الأصلي المستوحى من الطيار والصوت الغني والدافئ، تتميز سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة بتقنية Bluetooth 5.0 مع نطاق اتصال يصل إلى 100 قدم / 30 مترا و 18 ساعة من اللعب.