آبل قد تٌعلن عن MacBook Pro ذو شاشة 16 إنش هذا الأسبوع، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد منذ فترة طويلة نسبيًا أن شركة آبل تعمل على MacBook Pro جديد يمتاز بحجم 16 إنش. قيل في البداية أنه قد يتم الإعلان عن هذا الحاسوب المحمول في شهر أكتوبر، ولكن من الواضح أن هذا لم يحدث. ومع ذلك، يبدو أننا إقتربنا من رؤية لحظة الإعلان الرسمي عن هذا الحاسوب المحمول.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع 9to5Mac والذي سمع من مصادره الخاصة أن شركة آبل حجزت أو قد تعقد مؤتمرًا صحفيًا خاصًا هذا الأسبوع، والذي تم التكهن بأنه قد يتم فيه السماح لبعض وسائل الإعلام المختارين بمعاينة MacBook Pro الجديد ذو شاشة 16 إنش.

إذا كان هذا صحيحًا، فقد يكون من الممكن بالفعل الإعلان عن هذا الحاسوب المحمول الذي طال إنتظاره هذا الأسبوع، في منتصف الأسبوع تقريبًا على أقرب تقدير. لا توجد وسيلة للتأكد فعليًا مما إذا كان ذلك سيحدث فعلاً، ولكن في كلتا الحالتين لن ننتظر طويلاً لمعرفة ذلك. هناك أيضًا أدلة متزايدة تشير إلى أن هذا الحاسوب المحمول موجود بالفعل وينتظر فقط أن يتم الإعلان عنه من قبل شركة آبل.

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ما يجعل هذا الحاسوب المحمول مثيرًا للإهتمام أكثر هو أنه سيكون أكبر حاسوب محمول من شركة آبل في السنوات الأخيرة منذ التخلص من طراز 17 إنش في تشكيلتها. وقد تردد أيضًا في الفترة الماضية أن هذا الحاسوب المحمول سيضم لوحة مفاتيح تستخدم آلية المقص بدلاً من آلية الفراشة المثيرة للجدل لتحسين تجربة الكتابة على الحاسوب المحمول الجديد.