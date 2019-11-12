LG ترفع دعوى قضائية جديدة، وهذه المرة ضد شركة TCL بسبب تكنولوجيا 4G

فاطمة أيت طالب - دبي - رفعت شركة LG دعوى قضائية ضد شركة TCL المعروفة بإنتاجها للهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية Alcatel وغيرها من العلامات التجارية الأخرى. تدعي شركة LG في هذه الدعوى القضائية التي رفعتها في ألمانيا أن شركة TCL تنتهك ثلاثة من براءات إختراع 4G الخاصة بها، واحدة تساعد في تقليل فقدان حزمة البيانات، والأخرى تقلل من التداخل، وتصف الثالثة مُؤقتًا لمزامنة الإرسال.

تقول شركة LG أنها حاولت الإتصال بشركة TCL لحل النزاع، ولكنها إضطرت في النهاية إلى اللجوء إلى المحاكم. كانت شركة LG نشطة للغاية في الدفاع عن براءات إختراع 4G، حيث رفعت دعوى قضائية ضد شركة Wiko في العام الماضي، وضد شركة BLU في العام 2017. يبدو أن شركة Wiko إنتهكت نفس براءات الإختراع الثلاثة مثل TCL بينما إنتهكت BLU ما مجموعه خمس براءات إختراع، وهي الآن حصلت على ترخيص لإستخدامها من شركة LG.

ووفقا لـ TechIPm، فقد قامت شركة LG بتسجيل معظم براءات الإختراع المتعلقة بتكنولوجيا 4G في الفترة ما بين 2012 و 2016. وعندما يتعلق الأمر بالمستقبل، تمتلك شركة LG حوالي 11% من إجمالي براءات إختراع 5G التي تم إصدارها حتى الآن.

بالمناسبة، رفعت LG في الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد شركة Hisense المتخصصة في صناعة التلفزيونات بسبب إنتهاكها لأربعة من براءات الإختراع الخاصة بها والمتعلقة بالتلفزيونات، بدءًا من تصنيع شاشات LCD وصولاً إلى زيادة وضوح الصورة وتقنيات الإتصال.