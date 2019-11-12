أدى تزايد اعتمادنا على هواتفنا الذكية إلى تنامي أهمية سعة التخزين الداخلية القابلة للزيادة عند اتخاذ قرار شراء هاتف جديد، ولحسن الحظ فهناك الكثير من هواتف أندرويد تدعم هذه الميزة، ولكن اختيار الأنسب منها يُعد مهمة صعبة.

إذا كنت تحتفظ بملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك على هاتفك أثناء التنقل، أو تقوم بتصوير الكثير من مقاطع الفيديو بدقة 4K، أو تتطلع إلى تنزيل بعض الأفلام لرحلة سفر طويلة، فإن سعة التخزين الداخلية القابلة للزيادة على هاتفك ستكون من الأولويات.

هناك الكثير من الخيارات المتاحة، بدءًا من الهواتف الرائدة التي لا حصر لها، وهواتف الألعاب، وحتى هواتف الفئة المتوسطة التي تناسب الميزانية.

إليك أبرز 6 هواتف أندرويد ذات سعة تخزينية قابلة للزيادة:

1- هاتف Galaxy S10 Plus:

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نظرًا لأن سامسونج قد تخلت عن بطاقات الذاكرة الخارجية microSD في هاتف Galaxy Note 10، فإن هاتف Galaxy S10 Plus يعتبر خيارًا مثاليًا كهاتف ذكي جديد ذو سعة تخزين داخلية قابلة للزيادة، ويتمتع بمواصفات قوية، ومزايا عديدة متقدمة، وتصميم رائع.

يضم الهاتف شاشة من نوع Dynamic AMOLED قياسها 6.4 بوصات، بدقة 3040 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 526 بكسلًا في البوصة الواحدة، ومحمية بزجاج جوريلا جلاس 6، وتدعم تقنية +HDR10، ومدمج بها بمستشعر لبصمات الأصابع Ultrasonic.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسات فائقة التنوع، وكاميرا أمامية ثنائية العدسات مدمجة في الشاشة، وبطارية كبيرة بسعة 4100 ميلّي أمبير/الساعة تستمر في العمل حتى 21 ساعة على شحنة واحدة، وتدعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا بقدرة 15 واطًا، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي. أضف إلى ذلك مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى من كوالكوم، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 و12 جيجابايت، مع ثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية بسعة 128 و512 جيجابايت و1 تيربايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقات microSD حتى 512 جيجابايت.

لذلك يعتبر هاتف Galaxy S10 Plus هو الخيار الذي يناسب احتياجات أي شخص تقريبًا بالنظر إلى العدد الهائل من الميزات التي يقدمها، بالإضافة إلى مواصفاته القوية، ولكنه سعره يبدأ من 1000 دولارِِ.

2- هاتف Galaxy S10E:

يعتبر هاتف سامسونج Galaxy S10E خيارًا مثاليًا إذا كنت تريد اقتناء هاتف بسعر مناسب، ومواصفات ومزايا متطورة، حيث يضم العديد من مواصفات ومزايا هواتف سلسلة S، ولكنه في الوقت نفسه أرخص في السعر

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2280 × 1080 بكسلًا، بالإضافة إلى كل المواصفات، والميزات نفسها الموجودة في نظيره الأكبر، وإن كان يعمل ببطارية أصغر سعتها 3100 ميلّي أمبير/الساعة، وكاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة مدمجة في الشاشة، كما أنه أرخص بمئات الدولارات من هواتف S10 الكبيرة، حيث يبدأ سعره من 750 دولارًا.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 855،ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 و 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية 128 و 256 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت.

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3- هاتف LG V50 ThinQ:

يعتبر هاتف LG V50 خيارًا رائعًا لصناع المحتوى بفضل المواصفات القوية والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات التي تضم العدسة ذات الزاوية الواسعة جدًا، والعريضة، والمقربة، وكاميرا أمامية ثنائية، ومجموعة لا حصر لها من عناصر التحكم اليدوي للفيديو، لتصوير فيديوهات بجودة احترافية أثناء التنقل. كما أنه يُعد واحدًا من هواتف أندرويد القليلة التي تحتوي على محول صوتي عالي الدقة 32-Quad-DAC، وصوت DTS:X ثلاثي الأبعاد.

ويضم الهاتف شاشة كبيرة من نوع OLED بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 3120×1440 بكسلًا، ويتوافر بخيار واحد لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

4- هاتف ASUS ZenFone 6:

يتميز هاتف ZenFone 6 بتصميمه الفريد من نوعه، حيث يأتي مع شاشة كبيرة بمقاس 6.4 بوصات تملأ الواجهة بلا أي نتوء، لأن الكاميرا الخلفية ذات محرك تُقلب آليًّا إلى الأمام لتصبح أعلى الهاتف عندما تريد التقاط صورة شخصية.

الكاميرا ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 13 ميجابكسل للتصوير العريض، بزاوية 125 درجة. ويعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 855) ثماني النوى من كوالكوم، وويتوافر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 2 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

يعمل الهاتف بأحدث إصدار من نظام التشغيل (أندرويد 10) Android 10، ويقدم أداء سريع بفضل معالج Snapdragon 855 من كوالكوم، وبطارية كبيرة بسعة 5000 ميلّي أمبير/الساعة تدوم لليوم الثاني من الاستخدام – وكل ذلك بنصف سعر الهواتف الرائدة المنافسة تقريبًا حيث يتوافر بسعر 550 دولارًا فقط.

5- هاتف Moto Z4:

يندرج هاتف Moto Z4 تحت فئة الهواتف المتوسطة المناسبة للميزانية، ويأتي مع شاشة من نوع OLED كبيرة بمقاس 6.4 بوصات وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وأمامية بدقة 25 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مرفقة للتصوير الثلاثي الأبعاد.

يتوافر الهاتف بخيار واحد لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات microSD الخارجية.

ولكن أهم ما يميز هذا الهاتف أنه من أرخص الهواتف المتوافقة مع شبكات 5G، حيث تسمح إضافة Moto Mod للهاتف الاتصال بشبكة Ultra Broadband 5G، وكل ذلك بسعر 500 دولارِِِ فقط.

6- هاتف Nokia 7.2:

يُبرز هاتف نوكيا 7.2 جهود شركة HMD Global في الآونة الأخيرة لتطوير هواتفها، حيث يجمع الهاتف بين التصميم الأنيق الكلاسيكي لنوكيا، والمواصفات الداخلية القوية، وأهم ما يميزه هو السعر المناسب.

يأتي الهاتف بشاشة 6.3 بوصات، بدقة 2280×1080 بكسلًا، ومزودة بتقنية HDR، وميزة always-on، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسة؛ الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع تقنية ZEISS optics، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 660، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 و6 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 و128 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت. وذلك بسعر يبدأ من 349 دولارًا.