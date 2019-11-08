إصدار MIUI 11 يصل إلى 12 هاتفًا آخر من شاومي

بدأت شركة شاومي في إرسال تحديث MIUI 11 المستقر إلى اثني عشر هاتفًا ذكيًا، دون أن يوضح المصنع الصيني شيئًا عن أندرويد 10، لذلك فمن الآمن افتراض أن واجهة المستخدم الجديدة لا تغير نظام التشغيل الذي تعمل به الهواتف.
وترسل شاومي التحديث المستقر في الوقت الحالي للأجهزة الصينية، لكن الأجهزة المباعة على مستوى العالم يجب أن تحصل على التحديث الجديد بحلول نهاية الشهر، أو أوائل شهر ديسمبر.
وتتوزع قائمة الهواتف المؤهلة على النحو التالي:
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi 6 Pro
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Redmi S2
- Xiaomi Redmi Note 5A
- Xiaomi Redmi 7A
وتعد هذه الدفعة الثانية من الهواتف التي تحصل على تحديث MIUI 11، وفيما يلي قائمة بالأجهزة التي حصلت على التحديث في الدفعة الأولى:
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- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Redmi 7
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Redmi K20
ووفقًا للقائمة، فإن هناك هواتف تبلغ من العمر عامين قد حصلت على تحديث واجهة المستخدم الجديدة، والذي يوفر تصميمًا أكثر إشراقًا وتأثيرات وتنبيهات جديدة إلى جانب الوضع الداكن Dark Mode على مستوى النظام والكثير من المميزات الجديدة والخلفيات والرسوم المتحركة.
كما تدعم واجهة المستخدم الجديدة العديد من الميزات الأخرى، مثل خط جديد يسمى Milan Pro يتميز بتقنية ديناميكية لتحديد حجم النص، وتأثيرات الصوت الديناميكية، وميزة الشاشة التي تعمل دائمًا Always-on display، وميزات جديدة لمجموعة تطبيقات العمل Mi Work، و Mi Go.
يذكر أن هناك دفعة ثالثة من الأجهزة يجب أن تحصل على التحديث المستقر في شهر نوفمبر، والتي تتضمن عشرات الأجهزة الأخرى من شاومي.
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