الهاتف Vivo X30 قادم في شهر ديسمبر المقبل مع المعالج Exynos 980

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمر صحفي مشترك مع شركة سامسونج في الصين، أعلنت شركة Vivo اليوم أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo X30 في شهر ديسمبر المقبل وأنه سيضم المعالج Exynos 980 وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

تم الكشف عن المعالج Exynos 980 لأول مرة في أوائل شهر سبتمبر وهو أول معالج من الفئة المتوسطة في العالم مُزود بمودم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وتجدر الإشارة إلى أن مودم 5G المدمج في هذا المعالج يدعم الوضع المستقل والوضع غير المستقل ويعد بسرعة تحميل تصل إلى 2.55Gbps. ومع الجمع بين ترددات 4G و 5G، يمكن أن تصل سرعة التحميل إلى 3.55Gbps.

المعالج Exynos 980 مُصنع بإستخدام تكنولوجيا 8nm FinFET، ويضم نواتين من فئة Cortex-A77 بتردد 2.2GHz وستة أنوية أخرى من فئة Cortex-A55 بتردد 1.8GHz. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج يأتي كذلك مع معالج الرسوميات Mali-G76 MP5.

لم تكشف لنا شركة Vivo عن أي معلومات إضافية حول الهاتف Vivo X30، ولكن الشائعات تقول أنه سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا أن الهاتف Vivo X30 سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.

تردد كذلك أن الهاتف Vivo X30 سيحصل على نسخة متقدمة تُدعى Vivo X30 Pro، وهي النسخة التي تردد أنها ستضم شاشة AMOLED بحجم 6.89 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 60 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية، وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين.

عمومًا، نحن نتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات حول الهاتفين Vivo X30 و Vivo X30 Pro في الأسابيع القليلة المقبلة.