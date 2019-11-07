كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “CAKE ösa” دراجة متعددة الاستخدامات قابلة للتخصيص

متابعة-سنيار: أطلقت شركة CAKE منصة جديدة للدراجات النارية الكهربائية تستخدم كمحطة طاقة متنقلة وسطح عمل قابل للتخصيص.

يُعرف التصميم المعياري باسم ösa وهو يناسب مختلف الأنشطة داخل وخارج الشبكة.

يأتي CAKE ösa في بنائين مختلفين مع خيارات سرعة / طاقة أعلى وأقل، ويتضمن ذلك خيارين للبطارية: إما 1.5 كيلو وات ساعة أو 2.6 كيلو وات ساعة، ويقدم الأخير نطاقًا يصل إلى 63 ميل (100 كم).

يستخدم CAKE ösa + محركا يبلغ ارتفاعه 10 كيلو وات، ويقود محركا بحزام من الكربون عبر البوابات، ويتميز بشوكة تعليق مزدوجة التاج وحافات من طراز الدراجات النارية.

ما يميز الأوسا عن الدراجات النارية الكهربائية الأخرى هو إطارها القابل للتخصيص والذي يتضاعف كقاعدة عمل.

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تم تصميم كل طراز باستخدام عمود مركزي مخصص يستخدم مشبك قفل لتوصيل مجموعة واسعة من الملحقات حسب احتياجات المستخدم، ويمكن أن ينزلق مقعد أو مقعدين فوق الإطار، وكذلك أسطح العمل والسلال والرفوف.

باستخدام حزمة البطارية الخاصة بها كمحطة طاقة متنقلة، يتخيل CAKE مجموعة من السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن يكون فيها ösa مفيدا: المغامرات على الطرق الوعرة وخدمات التوصيل، وغيرها.

يمكن للمستخدمين شحن ösa باستخدام منافذ الحائط القياسية 110/220 فولت بتكلفة كاملة من 0-100٪ في حوالي 3 ساعات،وتعرض شاشة TFT صغيرة في وسط عرض المقاود سرعة البطارية المتبقية.

سوف يتاح نموذج CAKE ösa للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة مقابل 8000 دولار، وسوف تبدأ CAKE في إجراء عمليات التسليم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أواخر مارس 2020.