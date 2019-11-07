كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هاتف ” Xiaomi Mi CC9 Pro”…مواصفات رائعة وسعر معقول

متابعة-سنيار: تسعى شركة Xiaomi إلى إدخال التكنولوجيا المتطورة في هاتف ذكي، وتقديمها بأقل سعر ممكن.

Mi CC9 Pro هو أحدث هاتف ذكي للشركة، تم الكشف عنه في الصين يوم الثلاثاء، وهو يكلف 400 دولار، أي أنه أرخص بكثير من معظم هواتف Xiaomi.

يشتمل هاتف Xiaomi Mi CC9 Pro على خمس كاميرات في الخلف، مع مستشعر رئيسي بقوة 108 ميجابكسل، ومستشعر واسع النطاق بدقة 20 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 8 ميجابكسل يمكنها عمل تقريب بصري 5x، ومستشعر 12 ميجابكسل متخصص في لقطات bokeh، وعدسة 2 ميجابيكسل لقطات الماكرو.

والجدير بالذكر أن لديه أيضا عدسة F / 1.7 8P ، ولكن فقط على الإصدار Premium Premium من الهاتف، كما تحتوي كاميرا الصور الشخصية الموجودة على المقدمة على مستشعر 32 ميجابكسل.

يشتمل الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.47 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت وبطارية ضخمة تبلغ مساحتها 5،260 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بسرعة 30 وات.

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يتكلف جهاز Mi CC9 Pro الذي تبلغ سعته 6/128 جيجا بايت 2799 يوان (400 دولار). سعر 8/256GB هو 3099 يوان (443 دولارا) ، وتكلفة الإصدار المميز 3499 يوان (500 دولار).

من المحتمل ألا يتوفر Mi CC9 Pro من Xiaomi خارج الصين، لكن الشركة تستضيف حدثا في مدريد، إسبانيا، غدًا، حيث ستعلن عن Mi Mi 10، على الأرجح بمواصفات متشابهة جدا.