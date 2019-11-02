تكنولوجيا: هاتف Mi Note 10 من شاومي سيصل عالميًا في 14 نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق شركة شاومي هاتف Mi CC9 Pro خلال الأسبوع المقبل. وسيصل الهاتف، الذي يضم إعداد كاميرا خماسي من الخلف، إلى الأسواق العالمية تحت اسم Mi Note 10.

واليوم، كشفت صفحة Xiaomi Poland على فيسبوك أن الهاتف الذكي سيصل عالميًا بحلول 14 نوفمبر.

وعلى ما يبدو، فإن الهاتف سيأتي بإعداد كاميرا خماسي مثبت بشكل رأسي من الخلف، وسيتم دمجه بفلاشين من نوع LED. ولقد قامت الشركة بنشر صور على مواقع التواصل، والتي توضح مستويات التكبير في الكاميرا.

فسيحتوي Mi CC9 Pro/Mi Note 10 على عدسة مكبرة حتى خمسة أضعاف، إلى جانب مكبر رقمي والذي يمكنه أن يصل إلى 50 ضعف. تم التقاط الصور أعلاه بواسطة هذه العدسات، ولقد تبين أن السفينة الظاهرة تبتعد بحوالي أكثر من 500 متر من الهاتف.

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من المتوقع أن يأتي الهاتف بشريحة Snapdragon 730G مع حواف منحنية من الشاشة ونتوء قطرة المياه من الأعلى والذي يضم الكاميرا الأمامية.

سيتم إطلاق الهاتف بلونين؛ الأخضر والأبيض، وسيتم الكشف عليه في الصين خلال خمسة أيام.

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