تكنولوجيا: هواوي تبدأ دفع الإصدار التجريبي من واجهة EMUI 10 لسلسلة هواتف Mate 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي اليوم عن بدء دفع الإصدار التجريبي من واجهة EMUI 10 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10، والذي يتوفر لسلسلة هواتف Mate 20.

بدأت شركة هواوي في دعم الإصدارات المميزة من هواتف الشركة بالإصدار التجريبي من واجهة EMUI 10، الذي يرتكز على الإصدار التجريبي من Android 10، إلى أن تبدأ الشركة في دفع الإصدار الثابت.

ومن المقرر أن تقدم هواوي الإصدار التجريبي لكلاً من هواتف Mate 20، و Mate 20 Pro، إلى جانب الإصدار الخاص من هاتف Mate 20 RS Porsche.

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أيضاً من المقرر أن تدعم هواوي بعض إصدارات علامتها الفرعية Honor بالإصدار التجريبي من تحديث واجهة Magic UI 3.0 التي ترتكز على Android 10 أيضاً، على أن يتم دفع التحديث لكلاً من مستخدمي هواتف Honor 20، وHonor 20 Pro، وHonor V20، وأيضاً هاتف Honor Magic 2.

يذكر أن شركة هواوي قد أشارت إلى أن الإصدارات التجريبية ستنطلق أيضاً إلى المستخدمين في الأسواق العالمية، لكلاً من هواتف Enjoy 9s، وHonor 10 Lite إلى جانب Honor 20i.

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