كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “نتفليكس” تفكر في الحد من مشاركة كلمة المرور دون إثارة غضب عملائها

متابعة-سنيار: في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت Netflix عن نتائج الربع الثالث لعام 2019 والتي تبدو إيجابية، فقد ارتفعت الإيرادات وتضاعف الدخل واشترك ملايين الأشخاص في الخدمة.

ومع ذلك، تعد خدمة Netflix خدمة سريعة النضج وسيصبح من الصعب بشكل متزايد الاستمرار في النمو، لذا فقد تمت إثارة مشكلة مشاركة كلمة المرور.

وفقًا لتقرير MobileSyrup، في مقابلة بالفيديو تتعلق بأرباح الربع الثالث، تم سؤال Netflix CFO سينسر نيومان عما إذا كان “مسار النمو الناضج” لـ Netflix في الولايات المتحدة يعني أن مشاركة / سرقة كلمة المرور هي شيء تنوي الخدمة معالجته، وقد رد قائلا: “نحن نواصل مراقبته حتى ننظر إلى الوضع، وسنرى تلك الطرق الصديقة للمستهلكين للدفع “.

من الواضح أن Netflix تعرف أن بعض المشتركين يشاركون كلمات المرور الخاصة بهم مع آخرين يجب أن يدفعوا مقابل وصولهم الخاص، ومع ذلك، فهي لا تنوي في الوقت الحالي إزعاج المشتركين.

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تحتوي حسابات Netflix على حدود مضمنة، لكن الحد يأتي في شكل عدد التدفقات المتزامنة المسموح بها، ففي الوقت الحالي والمستقبل المنظور، يمكنك تسجيل الدخول إلى Netflix على أكبر عدد تريده من الأجهزة.

في تناقض صارخ مع موقف Netflix المريح من المشاركة، تعمل سبوتيفي على تقييد هذه الممارسة لأن خطتها الممتازة للعائلة أصبحت تتطلب مشاركة الموقع، أيضا، إذا تم اكتشاف حظر الإعلانات على الحساب المجاني، فسيقوم Spotify بتعليق حسابك أو إنهائه.