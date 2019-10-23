سامسونج تعلن رسميًا توفر هاتف Galaxy Note10+ 5G في السعودية

أعلنت شركة سامسونج يوم الثلاثاء عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي نوت 10 بلس) Galaxy Note10+ مع دعم تقنية الجيل الخامس 5G رسميًا لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس.

وقال (يونج جون كيم) – رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات بالمملكة: “إن إطلاق (جالاكسي نوت 10 بلس) بتقنية 5G يعتبر نقلة نوعية وقفزة كبرى في خدمات الاتصالات لإضفاء مزيد من المتعة والريادة للمستخدمين في المملكة، ومساعدتهم على إدارة كافة أعمالهم وأنشطة حياتهم اليومية بشكل سلس وبطريقة مثالية ومتميّزة بسرعات عالية جدًا بتقنية 5G، لتكون سامسونج الشركة الأولى والسباقة في تقديم هواتف ذكية بهذه التقنية في المملكة، مما يؤكد دور سامسونج الريادي والطليعي في دعم مسيرة التحول الرقمي المنشود في المملكة”.

وستؤدي تقنية الجيل الخامس إلى إحداث ثورة كبرى فيما هو ممكن على شبكة البيانات بإمكانات غير مسبوقة تساعد المستهلكين على الاستمتاع بخدمات الإنترنت لإنجاز الأعمال والترفيه والألعاب بفضل السرعات العالية التي توفرها ووقت الاستجابة المنخفض لعرض النطاق الترددي. وستوفر تقنية الجيل الخامس كذلك مزايا أكثر لتجربة الهاتف المتحرك مقارنة بشبكات الجيل الرابع المتقدم LTE، بحيث لن تكون مؤتمرات الفيديو بعد الآن ثنائية الأبعاد ولكنها ستجري بتقنية الاتصال ثلاثي الأبعاد 3D.

وحصل هاتف (جالاكسي نوت 10 بلس) على أعلى المراتب في قائمة أفضل الهواتف الذكية في جودة الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها بالكاميرات الأمامية والخلفية حيث حصل على 99 نقطة للكاميرا الأمامية و117 نقطة للكاميرا الخلفية، وذلك وفقًا لتصنيف موقع DxOMark المتخصص في تقييم جودة الصور والفيديوهات في كاميرات الهواتف الذكية عالميًا؛ لتميّزه بكاميرات احترافية متطورة جدًا بعدسات فائقة الاتساع، وأحدث وأقوى الأدوات المساعدة على التقاط مقاطع الفيديو والصور المذهلة، وبمجموعة من التقنيات وبرامج التصوير المتقدمة التي تنقل مفهوم تسجيل الفيديوهات والتصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد يتيح للمستخدمين الاستمتاع بأجمل الصور وأحلى مقاطع الفيديو بدقة عالية ومشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويمتاز هاتف (جالاكسي نوت 10 بلس) بتسجيل مقاطع فيديو احترافية دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهود الإضافية بفضل خاصيات التركيز المباشر للفيديو وتقريب الصوت Zoom-In Mic لتحسين محتوى الفيديو وتضخيمه، فضلًا عن توفير مستوى مميّز من الوضوح في الصور والصوت. بينما تعمل تقنية تثبيت الصورة على تحسين تجربة التصوير حتى في وضع Hyperlapse. مع ميزة Super Steady الجديدة والمحسنة على تثبيت اللقطات لإزالة الصدمات والاهتزازات. كما يمكن للمستخدمين أيضًا تحرير الفيديوهات أثناء التنقل بشكل سلس على الهاتف مباشرة. وباستخدام قلم S Pen يستطيع المستخدم اختيار اللحظة الدقيقة التي يريد قصها وتحريرها؛ بالإضافة إلى العديد من المزايا الإضافية بالهاتف التي تشمل مسجل وأداة الرسم بتقنية الواقع المعزز AR Doodle والماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، والوضع الليلي على الكاميرا الأمامية المواجهة.

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ويتميّز هاتف (جالاكسي نوت 10 بلس) بتصميم متطور ليس فقط من ناحية الشكل وإنما أيضًا من ناحية المضمون لتقديم تجربة استخدام مثالية؛ حيث صممت سامسونج كل عنصر من عناصر الهاتف ليكون أنيقًا ونحيفًا ومتميزًا، بأكبر شاشة عرض على الإطلاق سينمائية لا متناهية من نوع Dynamic AMOLED بقياس 6.8 بوصة هي الأفضل حتى الآن من سامسونج للاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة بتقنية HDR10+ وبطبقة حماية قوية؛ بالإضافة إلى المزايا الجديدة في قلم S Pen المدمج والمعاد تصميمه، حيث يمكن للمستخدمين تدوين الملاحظات وتحويل الكتابة اليدوية بشكل فوري إلى نص رقمي، إضافة إلى تحويلها إلى مجموعة متنوعة من التنسيقات المختلفة، بما في ذلك برنامج “مايكروسوفت وورد”. ويمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص الملاحظات عن طريق تقليص أو تكبير أو تغيير لون النص، وتنسيق محاضر الاجتماعات ومشاركتها بنقرات فقط.

ويتمتع الهاتف بمعالج قوي ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائية 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية واسعة تصل إلى 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت. ونظرًا للاستهلاك الكثير من طاقة البطارية بسبب الكم الكبير من البيانات لاستخدام تقنية الجيل الخامس تم تزويد الهاتف بدمج أحدث تقنيات حجرة البخار أو ما يعرف بـ vapor chamber التي تتميز بحل برمجي جديد قائم على الذكاء الاصطناعي يعمل تلقائيًا على تحسين البطارية وأداء وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي، وحتى درجة حرارة الجهاز استنادًا إلى كيفية استخدام الناس لهواتفهم، حيث يتعلم هذا البرنامج الذكي من مستخدمه ويستمر بالتعلم مع مرور الوقت. حيث تم تزويد الجهاز ببطارية قوية سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة، مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 15 واط، وشحن بالسلك يصل إلى 45 واط وشحن عكسي باستطاعة 9 واط.