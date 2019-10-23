شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصرى يفوز ضمن 10 مشروعات عربية تقنية لجائزة المعلوماتية الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت جائزة الشيخ سالم العلى الصباح للمعلوماتية الكويتية، اليوم الأربعاء، فوز 10 مشروعات تقنية عربية فى دورتها الـ19 لهذا العام، من بينها مصر، كأفضل مشروعات تقنية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة بسام الشمرى، فى مؤتمر صحفى عقدته الجائزة للإعلان عن الفائزين، "إن 10 دول عربية تقاسمت جوائز (المعلوماتية)؛ حيث فاز 7 منها فى القطاع الحكومى، ودولتان نالتا جائزتان فى القطاع الخاص، والأخيرة كانت من نصيب المجتمع المدنى".

وأوضح، أنه فى القطاع الحكومى، حصدت الإمارات ثلاث جوائز عن مشروعاتها (باشر) التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، و(تم) التابع لهيئة أبوظبى الرقمية، و(مركز الشرطة فى هاتفك) التابع لوزارة الداخلية الإماراتية، فى حين فازت البحرين بجائزة عن مشروعها (النظام الوطنى للمقترحات والشكاوى تواصل)، التابع لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

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وأضاف أن الدول الفائزة أيضا فى القطاع الحكومى، هى السعودية بجائزتين، الأولى عن مشروعها (حساب المواطن) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية عن مشروعها (رصد) التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وفيما يخص القطاع الخاص، أشار الشمرى إلى أن الأردن حصدت جائزة عن مشروعها (المترجم الافتراضى للغة الإشارة)، التابع لشركة صواريخ العقل للبرمجيات، فى حين نالت مصر الجائزة الثانية عن مشروعها (معامل العلوم الافتراضية براكسيلابس)، التابع لشركة (براكس لابس) مصر للبرمجيات، بينما فازت فلسطين عن فئة المجتمع المدنى بمشروع (صفوف) التابع للسيد جهاد كلوب.

وأوضح، أن فكرة الجائزة هذا العام تأتى تأكيدا لما بدأته سابقا بالتركيز على المشروعات التقنية، لما لها من أهمية كبيرة فيما يحدث من تحولات فى المجتمع العربى، لافتا إلى أن معايير التميز فى الإبداع والابتكار والقيمة المضافة، حسمت التنافس والتسابق على الجائزة.

وبين، أن قيمة الجائزة 200 ألف دولار أمريكى توزع على الفائزين بالتساوى، بما يعادل 20 ألف دولار لكل فائز، لتعد من أعلى الجوائز فى الوطن العربى، منوها بأنه سيتم تكريم الفائزين فى الحفل السنوى الذى سيقام تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى شهر نوفمبر المقبل بالكويت.