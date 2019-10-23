تطبيق 'تيك توك' يزيل فيديوهات دعائية لداعش

وأورد تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة "بايتدانس" الصينية، أن عدد مستخدمه بلغ نحو 500 مليون شخص في أنحاء العالم العام الماضي، ما يجعله أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشارا.

وصرح أحد موظفي الشركة لوكالة فرانس برس أنه تمت إزالة نحو 10 حسابات لنشرها تسجيلات فيديو.



واحتوت تلك التسجيلات على صور جثث يتم عرضها في الشوارع، ومسلحي تنظيم داعش وهم يحملون أسلحة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة الاثنين إن تلك التسجيلات كانت من أكثر من 20 حسابا رصدتها شركة "ستوريفول" لرصد وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إن "المحتوى الذي يروج للمنظمات الإرهابية لا مكان له في التطبيق".

Advertisements

وأضافت: "نحن نحجب بشكل نهائي مثل هذه الحسابات والأجهزة المتصلة بها فور التعرف عليها، ونطور في شكل مستمر الضوابط لرصد أي نشاطات مشبوهة بشكل استباقي".



ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنتاج وتبادل تسجيلات فيديو مدتها 15 ثانية، وينتشر بشكل خاص بين المراهقين.

وحظرت محكمة هندية التطبيق لفترة وجيزة في أبريل بسبب مزاعم بأنه ينشر الإباحية بين الأطفال.

كما أن التطبيق محظور في بنغلادش المجاورة، وفرضت عليه غرامة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب جمعه معلومات من الأطفال بشكل غير مشروع، وهو ما نفته الشركة.

