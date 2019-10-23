هواوي تعتزم تطوير رادارات للسيارات الذاتية القيادة

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي في مؤتمر اليوم الثلاثاء بأن الشركة سوف تستخدم تقنيات الجيل الخامس 5G لتطوير رادار للسيارات الذاتية القيادة، إذ تتطلق عملاقة التقنية الصينية إلى الضلوع بدور أكبر في سوق صناعة السيارات.

وصرح (شو جيجون) – الحاصل الحالي على رئاسة الشركة الدورية – في مؤتمر عُقد في بكين بشأن السيارات الذكية المتصلة بالإنترنت بأن شركة هواوي سوف تبني “نظامًا بيئيًا” لأجهزة الاستشعار المجهزة للسيارات.

قال شو: إن هواوي سوف تستخدم تقنيات الجيل الخامس 5G لتطوير رادار الموجات المليمترية، ورادار الليزر، ولكن لم يكشف عن موعد تطوير هذه المنتجات.

يُشار إلى أن شركات صناعة السيارات العالمية، وشركات التقنية، أنفقت مليارات الدولارات على المركبات الذاتية القيادة. ومع ذلك، فإن العاملون في هذا المجال يؤكدون أن تطوير مركبة تحقق “المستوى 4” سوف يستغرق سنوات عديدة. ويُعرف المستوى الرابع بأنه المستوى الذي يمكن فيه تطوير سيارات ذاتية القيادة تمامًا دون تدخل بشري.

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أما عن فائدة التقنية التي سوف تطورها هواوي، فتجدر الإشارة إلى أن شركات صناعة السيارات الذاتية القيادة تستخدم رادارات الموجات المليمترية، وأجهزة استشعار الرادار الليزري لجمع المعلومات من محيط السيارة.

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وتأتي خطوة هواوي في الوقت الذي تدفع فيه الصين بقوة لمواكبة الولايات المتحدة في سباق عالمي لتطوير سيارات ذاتية القيادة.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر نيسان/أبريل الماضي عن إطلاق أجهزة اتصالات لسوق السيارات تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.