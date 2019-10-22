قال الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم يشهد حالة من التغيرات وعدم الاستقرار، مصحوبا بانخفاض في درجة الحرارة، حيث تسجل القاهرة 29 درجة.
وأضاف عطا، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وعلى أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية والدلتا وقد تمتد للقاهرة.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
الصغرى العظمى
القاهرة 22 29
شبين الكوم 21 29
طنطا 21 28
دمنهور 20 27
الإسكندرية 21 27
بلطيم 21 27
مطروح 22 26
السلوم 21 26
سيوة 21 28
بورسعيد 22 26
دمياط 22 26
الزقازيق 21 29
الاسماعيلية 20 29
السويس 20 29
العريش 20 26
رفح 20 26
رأس سدر 22 31
نخل 13 27
نويبع 24 30
طابا 22 27
كاترين 14 25
الطور 22 30
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 23 33
مرسى علم 24 32
الفيوم 21 29
بنى سويف 21 29
المنيا 19 30
أسيوط 20 30
سوهاج 20 32
قنا 21 34
الأقصر 21 35
أسوان 23 36
أبوسمبل 24 36
الوادى الجديد 23 34
شلاتين 26 34
ابو رماد 26 33
حلايب 28 32
رأس حدربة 28 32
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار على معظم أنحاء البلاد والأرصاد تطالب المواطنين بتوخي الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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