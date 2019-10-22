كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خلل في تطبيق “Mercedes-Benz” يسرب المعلومات الشخصية للعملاء

متابعة-سنيار: تُعد تطبيقات الهواتف المتصلة بالسيارات طريقة مريحة وعالية التقنية للسائقين لتحديد مواقع سياراتهم والوصول إليها، ولكن خللا في تطبيق Mercedes-Benz قد ساهم في تحديد موقع سيارة شخص آخر.

تحدث TechCrunch إلى إلى عميلين أكدا أن تطبيق سيارة مرسيدس بنز المتصل يستخلص معلومات من حسابات أخرى وليس حساباتهما، مما يتيح لهما رؤية أسماء أصحاب السيارات الأخرى مع النشاط الحديث وأرقام الهواتف وغير ذلك.

حدث الخلل الأمني​، الذي تم اكتشافه يوم الجمعة، قبل وقت قصير من وضع تطبيق Mercedes-Benz في وضع عدم الاتصال للصيانة.

وقد تمكن أحد مصادر TechCrunch من الاتصال وتنبيه مالك السيارة التي تم عرض معلوماتها على هاتفه.

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و أقر بيان صادر عن الشركة الأم لمرسيدس بنز دايملر بالخطأ، وقالت دونا بولاند، المتحدثة باسم دايلمر، الشركة الأم لمرسيدس بنز أنه قد كان هناك فاصل زمني قصير يوم الجمعة الماضي تم من خلاله عرض بيانات العميل غير الصحيحة على تطبيق MercedesMe الخاص به، وكانت المعلومات معلومات مخزنة، ولم يتم الوصول اللحظي إلى الحساب ولم تعرض معلومات مالية كذلك أو تم تحديث موقع السيارة، وعندما علموا بالأمر أسقطوا النظام وقاموا بتحديد المشكلة.