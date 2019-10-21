فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo للتو عن هاتفها الذكي الأحدث، والذي يحمل إسم Vivo U3. هذا الهاتف الجديد يضم المعالج Snapdragon 675، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.1، كما أنه يأتي بنسختين وهما 4GB/64GB و 6GB/64GB. يحتوي الهاتف كذلك على منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD، مما يسمح بزيادة الذاكرة التخزينية الإجمالية للهاتف إلى 256GB.
الهاتف Vivo U3 الجديد يضم شاشة FullView Display بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل. وفي الواجهة الخلفية، يوجد قارئ بصمات الأصابع وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 16 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية فيها بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابكسل.
الهاتف Vivo U3 الجديد سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق الداكن والأزرق الفاتح، وسيضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع وضع Ultra Game Mode والذي يتضمن ميزات مثل 4D Vibrations و Voice Changer.
تم تسعير الهاتف Vivo U3 الجديد بما يُعادل 140 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB الأساسية، وتم تسعير النسخة المتقدمة 6GB/64GB بنحو 170 دولار أمريكي. عمومًا، الهاتف Vivo U3 متوفر الآن للطلب المسبق في الصين من خلال الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo U3 مع المعالج SD675، وثلاث كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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