شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يابانيون يحذرون من كويكب ضخم يعرض الأرض للدمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء الفلك اليابانيين أن النيزك الذى انفجر فى السماء فوق اليابان مرتبط بكويكب ضخم مصمم لتدمير كوكبنا، إذ توصلوا إلى هذه العلاقة أثناء محاولة معرفة أصل هذا الجسم الصغير، الذى احترق فى الغلاف الجوى للأرض فى عام 2017.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، لم يشكل النيزك الصغير أى تهديد للبشرية على الإطلاق وقتها، حيث أضاء السماء فوق مطار كيوتو، لكن علماء الفلك اليابانيين ادعوا أنه تسبب فى تحطيم كويكب ضخم، يطلق عليه اسم 2003 YT1 والذى يبلغ عرضه أكثر من ميل، وتوصلوا أن لديه فرصة بنسبة 6 ٪ لضرب الأرض فى مرحلة ما فى الـ 10 مليون سنة القادمة.

وقال علماء الفلك أن البشرية ستشهد تأثيرًا كارثيًا من هذا الكويكب، فقد نواجه الانقراض أو على الأقل، تحمل الموت والمجازرعلى نطاق عالمى، إذ قد يتسبب هذا التأثيرفى القضاء على كل شيء داخل دائرة نصف قطرها مئات الأميال.