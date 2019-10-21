شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على تطبيق مصمم لسرقة مستخدمى أندرويد تم تحميله أكثر من 40 مليون مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت مجموعة من الباحثين الأمنيين على تطبيق أندرويد تم تحميله أكثر من 40 مليون مرة من متجر "بلاى ستور"، والذى يقوم بمعاملات مشبوهة دون علم مستخدميه، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منصة أمان Upstream الخاصة بـ Secure-D.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن تطبيق Snaptube الذى يسمح للمستخدمين بتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب لعرضها بدون اتصال بالإنترنت يقدم إعلانات غير مرئية، إذ أجرى أكثر من 70 مليون معاملة مشبوهة من 4.4 مليون جهاز مختلف فى غضون ستة أشهر فقط.

وقد تمكنت شركة Secure-D من منع هذه المعاملات التى تدعى أنها ستكلف المستخدمين ما يصل إلى 91 مليون دولار كرسوم أقساط غير مرغوب فيها، حيث تقول Upstream أن المستخدمين فى البرازيل وسريلانكا وماليزيا وجنوب إفريقيا هم الأكثر تضرراً من الهجمات التى لا تزال مستمرة.

ويقول Guy Krief، الرئيس التنفيذى لشركة Upstream: "عند تثبيت التطبيق، يقوم بالعمل فى الخفاء والضغط على الإعلانات، ولا يظهر أى شيء على شاشات الهاتف، حيث أن تطبيق الفيديو هو حرفيًا شاشة لنشاط مشبوه فى الخلفية" واستكمل: "نحن نمنع تهديدات جديدة كل يوم ونود نصح أى شخص يستخدم تطبيق Snaptube بمشاهدة فواتير هواتفه بعناية والإبلاغ إلى مشغله بأى اشتراكات أو رسوم لم يسمحوا بها.