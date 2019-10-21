صفقة اليوم.. حسّن ذاكرتك وعزز مهارات القراءة والتعلم مع خصم 97%

الحزمة التدريبية لتطوير مهارات العقل The Brain Booster Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 105.

المدة: 8 ساعات.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم إستراتيجيات جديدة لتحسين ذاكرتك، ووظائفك الإدراكية لتصبح قادرًا على الاحتفاظ بالمعلومات وتذكرها عند الحاجة، كما ستتعلم كيفية اكتساب مهارات جديدة بطريقة سهلة وفعالة.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول (المرونة العصبية) Neuroplasticity وكيف يمكنها مساعدتك على تعلم مهارات جديدة، وتغيير العادات القديمة، واتباع عادات جديدة.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية أخرى تعلمك كيفية مضاعفة سرعة قراءتك، وفهم الفرق بين القراءة التقليدية والقراءة السريعة، ومتى يجب القيام بكل منها، بالإضافة إلى تعلم 4 طرق يمكنك استخدامها للوصول إلى أقصى إمكانات القراءة لديك.

مستوى الخبرة المطلوبة: المبتدئين.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 796 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

هل تجد صعوبة في التركيز، أو تشعر أن ذاكرتك ليست قوية تمامًا كما كانت عليه من قبل؟ حسنًا يوجد تفسير علمي لذلك؛ يشير بحث منشور في مجلة (World Psychiatry) إلى أن الإنترنت والتدفق غير المحدود من التنبيهات والإشعارات التي تصل إلى هواتفنا الذكية يوميًا تعتبر عوامل تشتت الانتباه وتفقدنا التركيز عند أداء أي مهمة.

كما وجد البحث أن الوصول المستمر إلى المعلومات عبر الإنترنت قد يؤثر على طريقة تحزين عقولنا للمعلومات واسترجاعها، فعندما يُطلب من العقل أداء وظيفية معقدة تزيد فيها الاستعانة بمصادر خارجية، تقل نسبة الاعتماد على مهارات العقل، والعقل مثل العضلات كلما توقفت عن تدريبه كلما زاد خموله.

لذلك إذا كنت ترغب في تحسين ذاكرتك وتعزيز مهارات القراءة والتعلم لديك كل ما عليك فعله هو البدء في تدريب عقلك، حيث تقول دراسة جديدة نشرت في مجلة Psychological Science: “إن تدريب العقل يحفزه حتى يتمكن من التفوق في المهمة المُكلف بها”.

يمكن أن تساعدك الحزمة التدريبية (The Brain Booster Bundle) – والتي تأتي بخصم يصل إلى 97% – على تطوير مهاراتك المعرفية وتحسين ذاكرتك، وزيادة التركيز والإنتاجية،

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تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية، وأكثر من 105 درسًا، وما يصل إلى 8 ساعات، لتساعدك على تدريب عقلك وتحسين ذاكرتك، وتعزيز إنتاجيتك.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 796 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 19.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم إستراتيجيات جديدة لتحسين ذاكراتك، وتحسين وظائفك الإدراكية لتصبح قادرًا على الاحتفاظ بالمعلومات وتذكرها عند الحاجة، كما ستتعلم كيفية اكتساب مهارات جديدة بطريقة سهلة وفعالة.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول (المرونة العصبية) Neuroplasticity وكيف يمكنها مساعدتك على تعلم مهارات جديدة، وتغيير العادات القديمة، وإنشاء عادات جديدة.

تُعرف (المرونة العصبية) بأنها قدرة الدماغ على إعادة تنظيم نفسه من خلال تكوين روابط عصبية جديدة طوال الحياة، وهي تُمثل قدرة الدماغ على التغير والتكيف مع المعطيات الجديدة، وقابليته على القيام بالمهام الاعتيادية بطريقة أكثر كفاءة.

ستساعدك هذه الدورة في فهم المرونة العصبية وكيفية استخدامها لخلق عادات جديدة، وتغيير العادات القديمة التي تزعجك، و التغلب على المماطلة من خلال ممارسة مجموعة كاملة من التمارين من أجل تحفيز الاتصالات العصبية الجديدة.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية أخرى تعلمك كيفية مضاعفة سرعة القراءة، وفهم الفرق بين القراءة التقليدية والقراءة السريعة، ومتى يجب القيام بكل منها، بالإضافة إلى تعلم 4 طرق يمكنك استخدامها للوصول إلى أقصى إمكانات القراءة لديك.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Improve Your Memory

Accelerate Your Learning & Acquire Any New Skill

Neuroplasticity: How to Rewire Your Brain

The Ultimate Speed Reading Course

الحصول على الصفقة: من هنا.