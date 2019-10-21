HTC تعلن رسميًا عن إطلاق نسخة رخيصة من هاتف التشفير Exodus 1

أعلنت شركة (إتش تي سي) HTC في شهر أيار/مايو الماضي أنها تعتزم إطلاق إصدار جديد من هاتفها الذكي الداعم لتقنية (سلسلة الكتل) Blockchain؛ باسم (إتش تي سي إكسودس 1إس) HTC Exodus 1s خلال النصف الثاني من العام الحالي، وبالفعل أعلنت الشركة يوم السبت عن إطلاق الهاتف.

وقالت الشركة التايوانية وقتئذ: إن (إكسودس 1إس) سوف يتوفر بسعر أقل من هاتف (إكسودس 1) الحالي، الذي طُرح بسعر 699 دولارًا أمريكيًا. وبالفعل، فإن سعر الهاتف الجديد لا يتجاوز 245 دولارًا أمريكيًا.

أما عن السبب وراء إطلاق (إكسودس 1إس)، فقد أوضحت إتش تي سي بقولها: “سيتاح للمستخدمين في الاقتصادات الناشئة، أو أولئك الذين يرغبون في اختبار عالم التشفير لأول مرة، موفرًا وصولًا أسهل إلى التقنية بسعر معقول”. وتهدف الشركة إلى من خلال الهاتف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تقنية التشفير، وسلسلة الكتل، وسيساعد على انتشارها واعتمادها على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فإن هاتف (إكسودس 1إس) يقدم شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة 1440×720 بكسل مع نسبة أبعاد 18:9، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

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ويحتوي الهاتف – الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 8.1 (أوريو) – معالجًا كوالكوم سنابدراجون 435، وبطارية بسعة 3,075 ميلي أمبير/ساعة. أما الكاميرات فهناك خلفية، وأمامية، وكلتاهما بدقة 13 ميجابكسل.

ويعد مشروع HTC Exodus محاولة من (إتش تي سي) لإنشاء هاتف ذكي صُمم لشبكة الويب اللامركزية، وتأمل الشركة من خلال تبني تقنية (سلسلة الكتل) أن يستهوي هاتفها المتعاملين بالعملات الرقمية المشفرة؛ لما يوفره من حماية للبيانات والمعاملات المالية.

يُشار إلى أن الهاتف متاح للطلب المسبق في عدد من الدول: منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من اليوم، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.