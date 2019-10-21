شاومي تعتزم إطلاق 10 هواتف تدعم 5G خلال 2020

قال الرئيس التنفيذي لشركة شاومي (لي جون) اليوم الأحد – أثناء حديثه في المؤتمر العالمي للإنترنت في مدينة ووجن شرق الصين: إن الشركة تخطط لإطلاق أكثر من 10 هواتف ذكية تعمل شبكات الجيل الخامس 5G في عام 2020.

وتأتي تصريحات لي في حين تواجه الشركة منافسة شديدة في سوقها المحلي من شركة هواوي. وفي الشهر الماضي، أطلقت شاومي هاتف (مي 9 برو) Mi 9 Pro، وهو أول هاتف مزود بتقنية الجيل الخامس للسوق المحلي.

ووفقًا للي، فإن الطلب على الهاتف تجاوز توقعات الشركة وأدى إلى مشكلات في سلسلة التوريد، الأمر الذي شجع الشركة على إطلاق هواتف أخرى تدعم الجيل الخامس لفئات الهواتف المرتفعة، والمتوسطة، والمنخفضة السعر في العام المقبل.

وقال لي: “الناس في الصناعة يخشون من أن طرازات الجيل الرابع لن تُباع في العام المقبل، وهذه خطوة ليس أمامك من خيار إلا أن تخطوها”. وأضاف: “لذلك نأمل أن يتمكن المشغلون من تسريع توسعهم في محطات الجيل الخامس الأساسية”.

وانخفض سعر سهم شاومي بصورة مطردة في العام الماضي مع ازدياد المنافسة في سوق الهواتف الذكية في الصين. وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة أنها تخطط لإعادة شراء 1.5 مليار دولار.

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وفي الربع الثاني من عام 2019، قُدِّرت حصة شاومي من سوق الهواتف الذكية في الصين بنحو 11.8%، منخفضةً عن 13.9% قبل عام واحد، بحسب شركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys.

هذا؛ وقد عانت جميع العلامات التجارية الصينية الكبرى الأخرى من انخفاض أحجام المبيعات مع توافد المستهلكين على شركة هواوي، مدفوعين جزئيًا بالإحساس الوطني، خاصةً بعد أن أصبحت هواوي محور التوترات التجارية بين الولايات المتحدة، والصين في شهر أيار/مايو الماضي، عندما دعت واشنطن شركات التقنية الأمريكية من قطع العلامة مع الشركة الصينية.

ومع ذلك، تمتعت شاومي بالنجاح في أوروبا، حيث لا تزال لاعبة جديدة نسبيًا في القارة. إذ بلغت حصتها في السوق هناك خلال الربع الثاني من عام 2019 نحو 9.6%، بزيادة عن 6.5% في العام السابق، مما يجعلها واحدة من أسرع العلامات التجارية للهاتف نموًا في المنطقة.