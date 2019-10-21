Dragon Quest Walk تُحقق عائدات بقيمة 86 مليون دولار في شهرها الأول على الأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - النجاحات الكاسحة التي حققتها Pokemon GO أثارت الرغبة في تحقيق المال لعشرات إن لم يكن مئات الشركات التي أطلقت تطبيقات مشابهة، أحدها شركة سكوير إينكس اليابانية مع لعبة Dragon Quest Walk للأجهزة الذكية و المبنية بدورها على تقنية الواقع المعزز.

و بناءً على إحصائيات وكالة Sensor Tower، فقد تم تحميل اللعبة أكثر من 1.7 مليون مرة على متجري App Store و Google Play، و يبدو أن هذا الجمهور الذي حمّل اللعبة وفي للغاية، لأنه أنفق 86 مليون دولار على اللعبة في شهرها الأول، و هو رقم ليس ببعيد عما حققته Pokemon GO، و التي جلبت 118 مليون دولار من العائدات في الشهر الأول لها.

و كما هو الحال مع Pokemon، فإن هذا التطبيق ينحدر من سلسلة ألعاب أخرى فائقة الشعبية في اليابان.