Aaron Greenberg: أجهزة الجيل القادم المنزلية ستشهد قفزة كبيرة في الأداء بفضل المُعالِج

فاطمة أيت طالب - دبي - Aaron Greenberg هو رئيس قسم التسويق للإكس بوكس و ألعاب الحاسب الشخصي لدى عملاقة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت، و في لقاءٍ مع مجلة الإكس بوكس الرسمية، تحدث Aaron Greenberg حول أجهزة الجيل القادم المنزلية و جهاز Xbox Scarlett، و بالتحديد حول المعالج.
و قد أكّد آرون غرينبرغ أن المعالج هو أحد المحاور التي ستخدم الأجهزة الجديدة لتقديم قفزة كبيرة في الأداء عن الأجهزة الحالية، و أكّد أنهم لا يريدون الاهتمام بجودة الرسوم فحسب في الجيل القادم، و إنما أيضاً زيادة معدل الإطارات، مما يسمح بتجربة لعب أكثر سلاسة. و على سبيل المثال، فقد ذكر آرون بأنهم يستطيعون تقديم دقة 4K حقيقية، لكن بمقدورهم أيضاً تقديم تجربة لعب بسرعة 120 إطاراً.
مايكروسوفت لم تحدد الموعد الرسمي لإطلاق Project Scarlett حتى الآن.
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