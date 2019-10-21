شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يجب عليك استخدام الوضع المظلم على هاتفك الذكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد 2019 هو العام الذي لجأت فيه جميع الخدمات إلى تطبيق الوضع المظلم، بداية من جوجل وصولاً بأبل، الأمر الذي أصبح موجودًا بمختلف التطبيقات، فبعد أن كانت هناك بعض الشكوك حول كفاءة الوضع المظلم، إلا أنه يساعد حقًا في الحفاظ على عمر البطارية أم لا.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد بدأت كل من أبل وجوجل في طرح تحديثات نظام التشغيل الخاصة بكل منهما التي توفر الوضع المظلم، وفي حين أن مستخدمي أندرويد لا يزالون في انتظارAndroid 10، فإن 50٪ من أجهزة أيفون تعمل بالفعل على أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 13.

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ومع اختيار الأشخاص للوضع المظلم على نظام التشغيل iOS 13، قرر اليوتيوبر الشهير "Phone Buff" وضع نظرية لاختبار ومعرفة ما إذا كان الوضع المظلم حقًا يساعد في الحفاظ على عمر البطارية أم لا، وأثبتت التجربة نجاح الوضع المظلم في الحفاظ على البطارية.

وأظهرت النتائج أن الوضع المظلم يساعد في توفير طاقة البطارية، لكن أثناء الاستخدام العادي، لن توفر سوى 30٪ من البطارية باستخدام Dark Mode، إذ تختلف النتائج باختلاف الجهاز والاستخدام، ولكن طالما يستخدم هاتفك شاشة OLED، فسترى نتائج أفضل أثناء استخدام Dark Mode.