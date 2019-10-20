فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة سوني للتسلية التفاعلية قد شاركت الجماهير بمعلومات عن جهازها المنزلي القادم للجيل الجديد Playstation 5 مرتين حتى الآن عن طريق شبكة Wired، منها التأكيد بأن الجهاز سيدعم تشغيل تقنية تتبع الأشعة Ray-Tracing عن طريق تصميم العتاد أو الهاردوير و ليس السوفتوير فحسب. و فيما يتعلق بأداة التحكم، فقد تم التأكيد أنها تحتوي على أزرار تدعم التدريج و المقاومة في الضغط (adaptive triggers)، و تقنية الاهتزاز المتطورة (haptic feedback) و التي تم استعمالها في الجوي-كونز، مع سماعة أكثر تطوراً لتقديم تجربة تفاعلية مبهرة. أداة التحكم أثقل قليلاً من الدوال-شوك 4 وزناً، و ستدعم الشحن عن طريق كيبل USB Type-C.
و فيما يتعلق بالألعاب، فقد تم التأكيد بأن تحميلها على وحدة التخزين سيكون إجبارياً، و ذلك نظراً للفرق في سرعة الأداء بين وحدة SSD و بين قارىء الأقراص. كما تم التأكيد أن سوني غيرت طريقة التعامل مع البيانات، و عوضاً عن التعامل معها ككتلة واحدة ضخمة، سيتم التعامل معها على أجزاء، و على سبيل المثال، من الممكن أن يكون هناك خيارٌ لتحميل طور اللعب الجماعي من أحد الألعاب دون تحميل الطور الفردي في ذات الوقت. أو تحميل اللعبة بأكملها و من ثم محو جزئية الطور الفردي من وحدة التخزين عند الانتهاء منه و الاحتفاظ بجزئية اللعب الجماعي.
كما أكدت فامتسو اليابانية عبر موقعها الرسمي أن جهاز سوني المنزلي للجيل الجديد PlayStation 5 سيستعمل معالج Zen من الجيل الثاني من شركة AMD (أي الجيل الثالث و الحالي من معالجات Ryzen) و سيستعمل المعالج 8 أنوية حقيقية و 16 نواة وهمية. المعالج هو بالتأكيد قفزة كبيرة للغاية عن معالجات “جاغوار” القديمة في الأجهزة المنزلية الحالية من سوني و مايكروسوفت.
الجهاز مُخطط للصدور في موسم أعياد 2020، و قد قامت أحد متاجر البيع في أوروبا بإدراج الجهاز بسعر 500 يورو، متاجر البيع كانت مصدراً هاماً لتسريبات تفاصيل الأجهزة و الإصدارات الجديدة في السنوات الأخيرة، و إن صح هذا التسريب فإن سعر الإطلاق للبلايستيشن5 سيكون أعلى بشكلٍ ملحوظ من البلايستيشن4. على أية حال، نبقى في انتظار التفاصيل الرسمية من سوني في العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر متجر أوروبي يُدرج جهاز سوني المنزلي Playstation 5 بسعر 500 يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.