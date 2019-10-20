متجر أوروبي يُدرج جهاز سوني المنزلي Playstation 5 بسعر 500 يورو

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة سوني للتسلية التفاعلية قد شاركت الجماهير بمعلومات عن جهازها المنزلي القادم للجيل الجديد Playstation 5 مرتين حتى الآن عن طريق شبكة Wired، منها التأكيد بأن الجهاز سيدعم تشغيل تقنية تتبع الأشعة Ray-Tracing عن طريق تصميم العتاد أو الهاردوير و ليس السوفتوير فحسب. و فيما يتعلق بأداة التحكم، فقد تم التأكيد أنها تحتوي على أزرار تدعم التدريج و المقاومة في الضغط (adaptive triggers)، و تقنية الاهتزاز المتطورة (haptic feedback) و التي تم استعمالها في الجوي-كونز، مع سماعة أكثر تطوراً لتقديم تجربة تفاعلية مبهرة. أداة التحكم أثقل قليلاً من الدوال-شوك 4 وزناً، و ستدعم الشحن عن طريق كيبل USB Type-C.

و فيما يتعلق بالألعاب، فقد تم التأكيد بأن تحميلها على وحدة التخزين سيكون إجبارياً، و ذلك نظراً للفرق في سرعة الأداء بين وحدة SSD و بين قارىء الأقراص. كما تم التأكيد أن سوني غيرت طريقة التعامل مع البيانات، و عوضاً عن التعامل معها ككتلة واحدة ضخمة، سيتم التعامل معها على أجزاء، و على سبيل المثال، من الممكن أن يكون هناك خيارٌ لتحميل طور اللعب الجماعي من أحد الألعاب دون تحميل الطور الفردي في ذات الوقت. أو تحميل اللعبة بأكملها و من ثم محو جزئية الطور الفردي من وحدة التخزين عند الانتهاء منه و الاحتفاظ بجزئية اللعب الجماعي.

كما أكدت فامتسو اليابانية عبر موقعها الرسمي أن جهاز سوني المنزلي للجيل الجديد PlayStation 5 سيستعمل معالج Zen من الجيل الثاني من شركة AMD (أي الجيل الثالث و الحالي من معالجات Ryzen) و سيستعمل المعالج 8 أنوية حقيقية و 16 نواة وهمية. المعالج هو بالتأكيد قفزة كبيرة للغاية عن معالجات “جاغوار” القديمة في الأجهزة المنزلية الحالية من سوني و مايكروسوفت.

الجهاز مُخطط للصدور في موسم أعياد 2020، و قد قامت أحد متاجر البيع في أوروبا بإدراج الجهاز بسعر 500 يورو، متاجر البيع كانت مصدراً هاماً لتسريبات تفاصيل الأجهزة و الإصدارات الجديدة في السنوات الأخيرة، و إن صح هذا التسريب فإن سعر الإطلاق للبلايستيشن5 سيكون أعلى بشكلٍ ملحوظ من البلايستيشن4. على أية حال، نبقى في انتظار التفاصيل الرسمية من سوني في العام القادم.