Ring Fit Adventure اللعبة الرياضية لمنصة Switch متوفرة في الأسواق

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة ننتندو اليابانية قد أعلنت سابقاً عن لعبة رياضية مع مُلحق حلقي يُمكن استخدامه من أجل المزج بين التمارين الرياضية و بين اللعب باستعمال جهاز Nintendo Switch بعنوان Ring Fit Adventure. حسناً، Ring Fit Adventure باتت متوفرة في الأسواق بسعر 80 دولاراً.

كما ذكرنا، هذه اللعبة تستعمل طرفية الحلقة و طرفية مشد الساق مع تركيب أداتي التحكم Joy Cons على الطرفيتين (من أجل التقاط الحركة)، و تُسخر هذه الطرفية من أجل أداء مجموعة من التمارين الرياضية المُسلية، و التي تسمح للاعب بمواجهة الأعداء و في التغلب عليهم في نمط المغامرة الموجود في اللعبة مع أداء التمارين بالشكل الصحيح، فكرة اللعبة تقوم على جعل التمارين أكثر تسلية مع خلطها باللعب التقليدي.

Ring Fit Adventure باتت متوفرة في الأسواق.