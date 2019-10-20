فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت وكالة NPD لرصد مبيعات أجهزة الألعاب المنزلية و ألعاب الفيديو في السوق الأمريكي عن تقرير المبيعات لشهر سبتمبر، و فيما يتعلق بالعتاد، فقد تصدر Nintendo Switch مبيعات الشهر بأعلى رقم حققه جهاز ألعاب في السوق الأمريكي لشهر سبتمبر منذ مبيعات البلايستيشن4 لشهر سبتمبر من العام 2014. عائدات العتاد وصلت إلى 240 مليون دولار في تراجع كبير عن العام الماضي الذي حقق 307 مليون دولار، و ذلك بسبب التراجع في مبيعات بقية أجهزة الألعاب.
و وصلت مبيعات السوق إلى 1.27 مليار دولار، و هي مبيعات أقل من العام الماضي بنسبة 8%، أما مبيعات الألعاب فقد حققت 732 مليون دولار، و هي أيضاً أقل من العام الماضي بنسبة 4%. أما مبيعات الألعاب فقد أتت على النحو الآتي:
NBA 2K20
Borderlands 3
FIFA 20
The Legend of Zelda: Link’s Awakening*
Madden NFL 20
Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint
Gears 5^
Code Vein
NHL 20
Mario Kart 8*
NBA 2K20 هي ليست اللعبة الأفضل مبيعاً في سبتمبر فحسب، بل و أصبحت مباشرة اللعبة الأفضل مبيعاً في عام 2019 بأكمله حتى الآن، كما أنها حققت أفضل افتتاحية مبيعات للعبة رياضية في تاريخ السوق الأمريكي. و حققت Borderlands 3 افتتاحية قوية هي الأخرى في المركز الثاني، كما أصبحت ثالث أفضل لعبة مبيعاً في 2019 حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر NPD تُقدم تقريرها لمبيعات الأجهزة و الألعاب في السوق الأمريكي لشهر سبتمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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