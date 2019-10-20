الإعلان عن أداة التحكم Xbox Elite Controller Series 2 من مايكروسوفت بسعر 180$

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة مايكروسوفت الأمريكية قد أطلقت أداة التحكم الاحترافية Elite لأجهزة الإكس بوكس سابقاً بسعر 150$ و ها هي تُعرّف الجيل الثاني من أداة التحكم هذه مقابل 180$، مع موعد للإصدار في الرابع من نوفمبر القادم.
و تتضمن المزايا الجديدة لأداة التحكم استعمال بطارية داخلية هذه المرة تدوم حتى 40 ساعة لعب، و إمكانية تعديل حساسية العصي ميكانيكياً، كما تتضمن ثلاثة ملفات مختلفة لحفظ إعدادات التحكم الخاصة باللاعب، و إمكانية الاتصال بالبلوتوث مع الويندوز 10 و الأجهزة اللوحية. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد مايكروسوفت أن الطرفية ستكون متوافقة مع جهاز الجيل القادم من الشركة Project Scarlett.
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