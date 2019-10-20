تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد جاء من كوريا اليوم أشير إلى أن سامسونج في طريقها لجلب تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في إصدار جديد من هواتف الشركة العام المقبل.

إتجه عمالقة تصنيع الهاتف هذا العام إلى تبني تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الإصدارات المميزة، إلا أن العام المقبل يأتي بتصميم جديد للكاميرة الأمامية التي تأتي مدمجة أسفل الشاشة.

جاءت إصدارات هذا العام من هواتف سامسونج مع تصميم ثقب الشاشة لدعم عرض أكبر في الشاشة، واليوم أكد تقرير جديد إلى أن إصدارات العام المقبل ستدعم تصميم بكامل الشاشة مع كاميرة أمامية محجوبة أسفل الشاشة، وإطارات أكثر نحافة.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تهدف للوصول إلى التصميم الأفضل في الهواتف الذكية المميزة، مع تبني تقينة الكاميرة أسفل الشاشة، كما يشير التقرير إلى أن إصدار سامسونج الذي يأتي بهذا التصميم يأتي بعد إصدار العملاق الكوري القابل للطي Galaxy Fold.

Advertisements

وتتجه تسريبات أخرى جاءت من Ice universe إلى أن هذا التصميم لن يقدم من سامسونج في هاتف Galaxy Fold 2 أو Galaxy S11، لذا قد يقدم هذا التصميم في Note11، أو سلسلة هواتف سامسونج المتوسطة Galaxy A التي تأتي غالباً بالتغييرات الجديدة في تصميم هواتف سامسونج قبل تنفيذها في الإصدارات المميزة.

يذكر أن تصميم الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة سيقدم من شاومي وOPPO أيضاً في الإصدارات اللاحقة، حيث قدمت الشركات الصينية نماذج أولية إستعرضت من خلالها آلية عمل هذه التقنية، لذا نترقب تفاصيل جديدة عن إصدار سامسونج القادم من الهواتف الذكية.

المصدر

اعلان

