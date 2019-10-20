علوم وتكنولوجيا

سلسلة هواتف OPPO Reno 2 تتألق على أطول برج في العالم!

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شاهد العرض الضوئي لسلسلة هواتف #OPPOReno2 على #برج_خليفة كان أكثر من رائع يوم الجمعة الماضي!

OPPO RENO 2 سلسلة هواتف

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OPPO RENO 2
OPPO RENO 2
OPPO RENO 2
OPPO RENO 2
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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