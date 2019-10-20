سلسلة هواتف OPPO Reno 2 تتألق على أطول برج في العالم!

Follow @aitnews شاهد العرض الضوئي لسلسلة هواتف #OPPOReno2 على #برج_خليفة كان أكثر من رائع يوم الجمعة الماضي! OPPO RENO 2 سلسلة هواتف السابق 1 من 15 التالي

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