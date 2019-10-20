شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم .. أبل فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Interbrand عن تقريرها لأفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2019، حيث يعد الإصدار العشرين من أول دراسة استقصائية لتقييم العلامات التجارية في العالم، والتي توضح أن شركات التقنية الأمريكية: آبل، وجوجل، وأمازون، لا تزال تواصل نجاحها كأكبر ثلاث علامات تجارية على مستوى العالم.

وبحسب التقرير، فقد جاءت شركة آبل في المركز الأول، ثم جوجل في المركز الثاني، ثم أمازون في المركز الثالث، ثم مايكروسوفت في المركز الرابع، وiBM في المركز 12، وفيس بوك فى المركز 14.

وأشار التقرير إلى نمو قيمة العلامة التجارية لشركة آبل بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي إلى 234.241 مليار دولار، ونمت قيمة جوجل بنسبة 8% إلى 167.713 مليار دولار، أما قيمة أمازون فقد نمت ثلاثة أضعاف نمو جوجل، وذلك بنسبة 24% إلى 125.263 مليار دولار، أما قيمة مايكروسوفت فقد نمت ضعفي نمو آبل، بنسبة 17% إلى 108.847 مليار دولار.

كذلك فقد نمت شركة فيس بوك التي دخلت القائمة أول مرة في عام 2012 في المركز 69، ثم شهدت نموًا هائلًا سمح لها ببلوغ المركز الثامن في عام 2017، ولكنها تراجعت في عام 2018 إلى المركز التاسع، ولكن قيمتها انخفضت بنسبة 11.8% خلال العام الحالي لتتراجع إلى المركز الرابع عشر مع قيمة 39.86 مليار دولار.