شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Kik Messenger يعود مرة أخرى بعد توقفه لمدة شهر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم شركة Kik على نحو مفاجئ بأن Kik Messenger سيعاد تشغيله مره أخري حيث تم شراؤه من قبل MediaLab، وهي شركة قابضة تمتلك شركات مثل تطبيق الرسائل المجهولة Whisper وخدمة مشاركة mixtape DatPiff، وذلك بعد أن تم اعلان الشهر الماضي أن تطبيق كيك ماسنجر على وشك الإغلاق.

ونقلاً عن موقع “TheVerge” الأمريكي، التزمت MediaLab بالاستمرار في تطوير Kik Messenger، قائلة إنها ستقضي الأشهر القليلة المقبلة في جعل التطبيق أسرع وأكثر موثوقية، ومع ذلك قالت MediaLab أيضًا ستظل العملة المشفرة Kin أيضًا جزءًا من التطبيق بطريقة ما حيث قالت MediaLab إنها ستكون شريكًا إضافيًا مع فريق KIK.

وبحسب التقارير، فهناك 600 ألف شخص يدفع شهرياً بواسطة العملة الجديدة وهناك مليوني مستخدم نشط شهرياً، وبهذا التغيير الجديد في الشركة فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع.