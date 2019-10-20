شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق خدمة لتوصيل الطلبات عبر الطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة Wing التابعة لجوجل، والخاصة بتوصيل الطلبات عبر الطائرات بدون طيار، في تشغيل خدمتها في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أصبحت أول تحصل على الموافقة الفيدرالية للقيام بذلك في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب موقع "انجادجيت" الأمريكى، فتمكنت Wing من القيام بذلك من خلال شهادة Air Carrier Certificate الجديدة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التي تقوم بتخليصها من أجل الخدمة الموسعة، وعلى وجه التحديد السماح للطيارين في Wing بإدارة عدة طائرات تطير دون أي طيار بشري في نفس الوقت، مع توفير الخدمة للجمهور.

وتعمل Wing مع FedEx Express و Walgreens على تقديم هذه الخدمة، ويركز هذا الجزء من المعادلة على إثبات كيف يمكن لهذه الشركة خدمة عملاء التجارة الإلكترونية في منازلهم، حيث يمكن للعملاء لحصول على الأشياء الصغيرة، بما في ذلك الشوكولاتة والسلع الورقية التي يتم توصيلها لهم مباشرة عبر طائرات الدرون.