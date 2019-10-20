كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خلل في “Samsung Galaxy S10” يتيح لأي بصمة فتحه

متابعة-سنيار: يمكن تجاوز الماسح الضوئي لبصمات الأصابع الموجود على Galaxy S10، وربما هواتف Samsung الأخرى، بعلبة سيليكون لا تكلف سوى 3.46 دولار، لكن الشركة تعمل بالفعل على إصلاح المشكلة.

تأتي الأخبار السيئة إلى حد ما عبر صحيفة The Sun، التي تحدثت إلى زوجين بريطانيين اكتشفا الخطأ. بعد تركيب الزوجة Samsung Galaxy S10 في علبة سيليكون رخيصة غطت الجزء الأمامي والخلفي للهاتف، أدركت أن زوجها كان قادرا على فتحه بسهولة، على الرغم من أن بصمة إصبعه لم تكن مسجلة على الجهاز.

ووفقا لرويترز، قالت شركة Samsung يوم الخميس إنها تدرك المشكلة وستطرح حلا “قريبا”.

تدعي الشركة أن المشكلة تنبع من الماسح الضوئي لبصمات الأصابع الذي يتعرف على نمط علبة هاتف السيليكون مع بصمة الإصبع.

ولم يتم التأكد من الهواتف التي ستتأثر، ولكن بالنظر إلى أن S10 و S10 + و Note 10 تستخدم جميعها ماسح ضوئي بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة، فمن المحتمل أن تعاني جميع هذه الأجهزة من نفس المشكلة.

Advertisements

ليست هذه هي المشكلة الأولى في الماسحات الضوئية لبصمات الأصابع في هواتف Samsung. في أبريل ، تم اكتشاف أنه يمكن خداعهم باستخدام بصمة ثلاثية الأبعاد.

إن المشكلة خطيرة بما يكفي لدفع بنك KaKaobank في كوريا الجنوبية إلى إخبار عملائها بالتوقف عن استخدام الماسح الضوئي لبصمة Galaxy S10 لتسجيل الدخول إلى خدماتها حتى يتم إصلاح الخلل.

وقال متحدث باسم The Sun أن الشركة توصي المستخدمين باستخدام الملحقات المعتمدة من Samsung فقط، ولكن إذا كانت العلبة البلاستيكية الرخيصة هي كل ما يتطلبه الأمر لتجاوز نظام الأمان، فيجب على المرء أن يتساءل ما إذا كانت هناك أخطاء أخرى لم يتم اكتشافها بعد.