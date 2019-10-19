شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار مساعد ذكى يمكنه مراقبة توقف التنفس أثناء نوم الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر الباحثون فى جامعة واشنطن تطبيقًا جديدًا للمساعد الذكى مثل Amazon Echo وأليكسا لمساعدة الآباء على مراقبة تنفس طفلهم، وسيكون التطبيق التجريبي الذي يطلق عليه BreathJunior قادرًا على قياس معدل تنفس الطفل والكشف عن أعراض توقف التنفس أثناء النوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأجرى الفريق فى البداية اختبار الجهاز على خمسة أطفال فى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى في واشنطن.

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ويخطط الفريق لإصدار التطبيق أخيرًا عبر شركة Sound Life Sciences، حيث تم تصميم التطبيق حول انبعاث وتسجيل الضوضاء البيضاء.

ويتم إرسال الموجات الصوتية من الضوضاء البيضاء من السماعة، ثم يتم تسجيلها مرة أخرى من الغرفة بواسطة الميكروفون الخاص بالمساعد الذكى.

وهذا التطبيق قادر على تصفية الإشارة الأصلية من الضوضاء البيضاء، ثم يتم تحليل الفروق الدقيقة بين إشارة الضوضاء البيضاء الأصلية وإصدارها المنعكس من الغرفة لتحديد موقع الطفل وحركات الحجاب الحاجز.